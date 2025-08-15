Личният лекар ви консултира кратко по GSM-а, за рецепти и направление – само в кабинета

Той трябва да обучава своите пациенти как да променят начина си на живот, да подсеща за вредата от тютюна и алкохола, да обяснява за приема на лекарства

Общопрактикуващият лекар (ОПЛ) е по-популярен с названието “личен лекар”, защото в продължение на години той наблюдава своите пациенти, знае всичко за техните заболявания, защото ги диагностицира, назначава съответната терапия и проследява лечението.

Личният лекар разполага с по-ограничени възможности, защото например няма необходимата специализирана апаратура. При необходимост от повече изследвания или трудности в диагностиката ОПЛ насочва пациента за консултация с тесен специалист.

Какви са основните функции на личния лекар?

Една от основните функции на личния лекар е превантивната, т.е. профилактиката. Задачата на общопрактикуващия лекар е да открие своевременно рисковите фактори у индивида, да проследява, да намали или премахне риска от развитие на дадено заболяване.

При провеждането на профилактичните прегледи личният лекар формира групи от лица с рискови фактори за развитие на следните заболявания: сърдечносъдови, развитие на захарен диабет тип 2; злокачествени новообразувания на шийката на матката, на млечната жлеза, на ректосигмоидалната област, на простатата.

При липса на каквито и да е симптоми и отклонения профилактичен преглед се прави един път в годината и включва различни общи изследвания, както и изследвания, свързани с пола и възрастта.

Личният лекар трябва да диспансеризира пациенти със съответни социално-значими заболявания: артериална хипертония, диабет, исхемична болест на сърцето и др.

Той трябва да обучава своите пациенти как да променят начина си на живот при наличие на рискови фактори за развитие на дадено заболяване, да обучава и подсеща пациентите си за вредата от тютюнопушенето и алкохола, да консултира за прием на медикаменти (противозачатъчни, хормонозаместителна терапия и др.) и т.н.

В Националния рамков договор за медицинските дейности са регламентирани условията и начинът за оказване на извънболнична медицинска помощ от общопрактикуващите (личните) лекари при сключването на договорите им с НЗОК.

Личният лекар обявява на място, достъпно за пациентите, месечния си график, който съдържа часове за: амбулаторен прием; за домашни посещения; за промотивна и профилактична дейност; за работа по програма “Майчино здравеопазване”; за работа по програма “Детско здравеопазване”. Графикът съдържа телефон за консултация и за домашни посещения - телефон на практиката. В графика се посочва и заместник на избрания ОПЛ за случаите, когато той не може да изпълнява лично задълженията си, както и неговото местоположение, телефон и други начини за контакт, а също и местонахождението, телефонът и другите начини за контакт и с дежурния кабинет и/или лечебното заведение, осигуряващи медицинска помощ на пациентите извън графика на личния лекар. Извън този график в случаите, в които личният лекар не може да изпълнява лично задълженията си, той поставя на видно и общодостъпно място в амбулаторията си съобщение за срока на своето отсъствие, както и имената на заместника, неговото местонахождение, телефон и други начини за контакт. Когато личният лекар обслужва пациенти в повече от едно населено място, графикът се изготвя за всяко населено място поотделно, в т. ч. и за всеки нает лекар в практиката.

Задължен ли е личният лекар да извършва домашни посещения?

Задължение на общопрактикуващия лекар е да извършва домашни посещения на регистрираните в пациентската му листа здравноосигурени. Графикът за тези посещения се обявява на видно място пред кабинета му. Там следва да бъде посочен и телефон за връзка. При домашно посещение на личния лекар пациентите следва да заплатят единствено потребителска такса за оказаната медицинска помощ.

Мога ли да посетя личния си лекар без записан час?

Понякога при остро възникнало състояние се налага да се видите с личния си лекар в неотложен порядък. Ако за деня няма свободни часове, може да се свържете в работния му график с него, за да получите инструкции за това кога да посетите кабинета, както и какво да правите, докато амбулаторният ви преглед се осъществи.

В почивни и празнични дни можете да получите помощ в дежурния кабинет на практиката, с която той има сключен договор.

Личният лекар не изпълнява спешна помощ на адрес. Поемането на спешните случаи в дома на пациента, на работното място или на обществено място се осъществява чрез повикване на тел. 112 от Спешна помощ.

Какво да правя в спешни случаи?

При спешен случай (спешно състояние е остро или внезапно възникнала промяна в здравето на човека, която изисква незабавна медицинска помощ) трябва да се свържете с тел. 112 за изпращане на екип на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП).

Мога ли да правя консултации с личния си лекар по телефона?

Да. По телефона може да обсъдите процедурни въпроси във връзка с необходими за вас дейности - изследване, рехабилитация, издаване на документ. Може да обсъдите резултатите от изследванията ви. Можете да получите здравен съвет във връзка с остро възникнал медицински проблем до осъществяването на медицински преглед.

Не е коректно, нито професионално обаче да се прекъсва прегледът на един пациент, за да се обсъжда състоянието на друг.

Мога ли да си запиша час за преглед по телефона?

Да, в работния график на лекаря можете да запишете час и да получите информация, свързана с административни и други въпроси.

Мога ли да получа електронна рецепта, без да посетя кабинета?

Лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели се предписват след извършен преглед/консултация от лекаря, който се документира в амбулаторния лист и се удостоверява с подписа на ЗОЛ.

Мога ли да получа направление за изследване или консултация със специалист, без да посетя лекаря?

Не. Издаването на всеки един медицински документ от медицински специалист става само след среща между лекар и пациент. В рамките на тази среща пациентът описва причината за посещението - профилактичен преглед или преглед поради конкретни оплаквания, а лекарят след извършен преглед и по негова преценка съобразно здравословното състояние на здравноосигуреното лице назначава изследвания или допълнителни консултации, ако това е необходимо.