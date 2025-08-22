7 прости стъпки помагат на възрастните да отдалечат деменцията

Британска невроложка ги приложила на майка си с ранни симптоми на алцхаймер, решила да ги сподели, за да помогне и на други като нея

Водеща британска невроложка формулира седем всекидневни навика, които биха могли да забавят напредването на деменцията при възрастните. Проф. Катрин Лъвдей ги изпитала в опит да предпази собствената си майка.

Специалистката по памет и стареене в Университета на Уестминстър, започнала да прилага в практиката собствените си изследвания, когато майка ѝ Силия показала ранни признаци на болестта на Алцхаймер.

Силия била диагностицирана през 2017 г., но в началото симптомите ѝ били толкова фини, че лекарите не ги забелязали в продължение на 6-7 години. На дъщерята невроложка обаче ѝ направило впечатление, че започнала да повтаря някои неща. По-късно, въпреки че винаги била изключително независима, възрастната жена се изгубила по време на ежедневната си разходка – предупредителен знак за когнитивен спад.

Решена да получи по-ясна представа за случващото се, проф. Лъвдей накарала майка си да направи серия от тестове за памет, използвани от Националната здравна служба за тестване за деменция. Това разкрило както силните ѝ страни, като например краткосрочната памет, така и слабите.

Силия нямала проблем да си спомни списък с думи, които дъщеря ѝ току-що е казала, но когато била помолена да си спомни същите думи само половин час по-късно, тя се представила зле. Според проф. Лъвдей префронталният ѝ кортекс – областта на мозъка, отговорна за решаването на проблеми – функционирал добре, но частта от мозъка, която се занимава с паметта, била засегната. Това е един от първите ясни признаци на болестта на Алцхаймер. После се появяват проблеми с мисленето и разсъжденията, както и езикови затруднения, които се влошават с времето.

Въоръжена с експертните си знания невроложката решила да действа. Сега, на 85 г., Силия все още живее самостоятелно и се радва на добро качество на живот – нещо, което професор Лъвдей отдава на набор от базирани на доказателства интервенции в начина на живот, предназначени да подкрепят здравето на мозъка.

Днес професор Лъвдей споделя рутината, която е разработила с майка си с надеждата, че това ще помогне и на други възрастни хора да направят всичко възможно, за да защитят паметта и умствената си яснота. Тя признава, че взетите мерки не могат да спрат развитието на Алцхаймер, но могат да го забавят.

“Майка ми сега има ограничен достъп до миналите си спомени, но работата, която свършихме, ни позволява да знаем точно какво я прави щастлива и прилагаме това на практика всеки ден. Последния път, когато бях с нея, я попитах: “Как се чувстваш?” и тя отговори: “Отпусната и в мир” и не мисля, че можем да искаме повече.

Ето и 7-те стъпки, препоръчвани от проф. Лъвдей:

Водете дневник всяка вечер

За да поддържате мозъка си активен в напреднала възраст, е препоръчително да си записвате всичко, което сте правили през съответния ден, преди да си легнете. Това принуждава мозъка да практикува “интервално повторение” – техника на учене, за която е известно, че подобрява паметта с преглеждане на информацията през определени интервали.

Зареждайте редовно социалната си батерия

Поддържането на приятелства е жизненоважно за здравословната когнитивна функция, намаляването на стреса и облекчаването на тревожността. Това от своя страна намалява възпалението в тялото, за което е известно, че влияе върху прогресията на заболяването.

Не се страхувайте от технологиите

Едно от най-добрите неща за човек с дегенеративно състояние на паметта е да го научите как да използва Google Maps. “Защото, когато се изгуби, паниката е най-опасна”, казва проф. Лъвдей. Тя обаче включила и системата за проследяване на телефона на майка си, за да може лесно да види къде се намира.

Съхранявайте стари спомени

Обикновено пациентите с алцхаймер имат добра представа за ранните си спомени, така че започването на разговор за добрите стари времена може да помогне за запазване на идентичността. “Носталгичните разговори са мощни социални връзки – казва проф. Лъвдей. - От моите изследвания знам, че ако помолите хората да кажат осемте си любими песни, често една или две ще ги подтикнат да си спомнят за конкретен момент, който е бил важен по отношение на това, в което са се превърнали.”

Започнете да се движите повече

Движението стимулира протеините в мозъка, които поддържат когнитивната функция. Има и доказателства, че твърде много или твърде малко сън може да повиши риска от деменция.

Намалете захарта

Захарта може да има възпалителен ефект върху тялото, причинявайки скокове на глюкозата, за които е доказано, че намаляват когнитивната функция. Трябва да се ядат повече зеленчуци, плодове, богати на антиоксиданти, и храни с високо съдържание на омега-3 мастни киселини - мазна риба или ядки и семена.

Преглеждайте редовно очите и ушите си

- поне веднъж на всеки две години за хора над 60 г. Смята се, че ранното справяне със загубата на слуха може да забави развитието на деменция с няколко години. Загубата на слуха не е неизбежна част от стареенето и тази проста стъпка може да помогне на милиони хора да намалят риска.