Паста за зъби, направена от коса, може да спре кариеса

Изследователи от Кингс Колидж в Лондон са открили вещество, което може да предпази зъбите от кариес и да поправи уврежданията в ранен стадий по-добре от флуорида.

“Пригответе се - то се намира на върха на главата ви. Става въпрос за кератина - протеин, който се намира в косата, кожата и овчата вълна”, казват учените.

Кератинът образува плътно минерално покритие, което имитира структурата и функцията на естествения емайл, като предпазва зъбите и запечатва откритите нервни канали, които причиняват чувствителност.

“Навлизаме във вълнуваща ера, в която биотехнологиите ни позволяват не само да лекуваме симптоми, но и да

възстановяваме биологичните функции, използвайки собствените материали на тялото”,

обяснява Шериф Елшаркауи, старши автор на изследването и консултант по протетика в Кингс Колидж в Лондон.

Британските изследователи се надяват да използват силата на кератина в паста за зъби за ежедневна употреба или в професионално прилаган гел, който може да се насочи към проблемните зони.

За това проучване те са събрали кератин от вълна. Те открили, че когато протеинът се нанесе върху повърхността на зъба, той взаимодейства с минералите, естествено присъстващи в слюнката, за да създаде кристалоподобна структура, наподобяваща емайл.

Това т.нар. скеле продължава да привлича калциеви и

фосфатни йони от слюнката, проправяйки пътя за

образуването на емайлоподобно покритие с течение на времето

Откритията за кератина се приветстват като напредък в регенеративната стоматология, област, фокусирана върху използването на собствените лечебни механизми на тялото вместо синтетични материали за възстановяване на увредени зъбни тъкани.

Проучването е публикувано преди дни в сп. Advanced Healthcare Materials .

“Кератинът предлага трансформативна алтернатива на настоящите дентални лечения. Не само че се добива по устойчив начин от биологични отпадъчни материали като коса и кожа”, но и елиминира нуждата от традиционни пластмасови смоли, често използвани в реставрационната стоматология, които са токсични и по-малко издръжливи”, каза Сара Гамеа, докторант в Кингс Колидж в Лондон и първи автор на изследването.

Кариесът засяга близо 90% от възрастните от 20 до 64 г. и около 46% от децата.

Лошата устна хигиена, киселинните храни и напитки, захарта, стареенето, генетиката и състояния като сухота в устата, гастроезофагеална рефлуксна болест и скърцане със зъби могат да допринесат за ерозия на емайла, което причинява чувствителност на зъбите, болка и тяхната загуба. (24часа)