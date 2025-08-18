"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 80% от токсините в тялото се натрупват в лимфната система

Лимфната система играе ключова роля в извеждането на токсини от тялото – включително гъбички, паразити, бактерии и вируси. Затова поддържането ѝ в добро състояние е от съществено значение за нормалното функциониране на имунната система.

Лимфните съдове обхващат цялото тяло, като формират сложна мрежа. Когато тази система се „запуши“, настъпва застой и натрупване на болестотворни организми, което повишава риска от развитие на различни заболявания.

Първите признаци за нарушена функция на лимфната система включват сутрешна скованост, хронична умора, суха кожа, задържане на течности, подути лимфни възли, покачване на теглото, целулит, възпаления на дихателната система, студени крайници и други.

Сред най-сериозните заболявания, свързани с лимфната система, са лимфомите – вид рак, който засяга лимфните клетки, както и лимфедемът – състояние, при което лимфната течност се натрупва в тъканите, причинявайки отоци и нарушена функция. Най-често се проявява в крайниците, но може да засегне и други части на тялото. Причините включват хирургично отстраняване на лимфни възли, онкологично лечение и други медицински състояния.

ЛИМФАФИКС е натурален продукт с билкови екстракти, които подпомагат естественото прочистване на организма и поддържане на правилното функциониране на лимфната система. Хранителната добавка благоприятства отделянето на отпадни вещества от кръвта и подобрява потока на лимфната течност. Това допринася за по-доброто кръвоснабдяване и снабдяване на органите с хранителни вещества.

Продуктът също така поддържа нормални нива на добрия холестерол, държи в норма липидния профил и укрепва имунната система.

Промоционална оферта:

Поръчайте ЛИМФАФИКС директно от производителя на цена от 23 лв.( 11, 76 €) за опаковка или пълен курс (3 опаковки) за 69 лв.( 35,28 €) .

Заявки на тел. 0877 72 10 40, онлайн на www.biotica.bg, или на място в магазин Biotica 1961, София, бул. „Христо Ботев“ 60