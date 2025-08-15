ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Папата ще се срещне с група за правата на ЛГБТ общ...

Кирилов провери ремонта на държавната психиатричната болница в Кърджали

СНИМКА: Пресцентър на министерството на здравеопазването

Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, дм, посети Държавната психиатрична болница в Кърджали, за да проследи напредъка по изпълнението на строително-ремонтните дейности. Това се случи в рамките на работното му посещение в града, съобщиха от пресцентъра на министерството на здравеопазването.  

СНИМКА: Пресцентър на министерството на здравеопазването
СНИМКА: Пресцентър на министерството на здравеопазването

Лечебното заведение е втората по големина психиатрична болница в страната и е сред обектите, включени в инвестицията „Модернизация на психиатричната помощ", финансирана по Плана за възстановяване и устойчивост. 

СНИМКА: Пресцентър на министерството на здравеопазването
СНИМКА: Пресцентър на министерството на здравеопазването

Проектът предвижда ремонт и обновяване на инфраструктурата, изолация и постигане на клас А енергийна ефективност, включително чрез внедряване на възобновяеми енергийни източници. 

СНИМКА: Пресцентър на министерството на здравеопазването
СНИМКА: Пресцентър на министерството на здравеопазването

Строително-монтажните работи са на стойност 4 777 075,02 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 9 месеца от откриване на строителната площадка.

Освен ремонтните дейности, за болницата ще бъде осигурено и ново, съвременно оборудване – медицинска апаратура, болнични легла, ЕКГ, дефибрилатор и обзавеждане за болничните стаи.

След Държавната психиатрична болница, министър Кирилов посети и Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в гр. Кърджали.

Там министърът разговаря с директора г-жа Йорданка Господинова и се срещна с част от персонала, родителите и децата, за които се полагат грижи в Центъра. Доц. Кирилов изрази благодарност за всеотдайността и високия професионализъм на целия екип, който осигурява безплатни здравно-социални услуги за над 150 деца от региона.

Центърът за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания бе цялостно обновен и оборудван по проект „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания", финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020.

В рамките на посещението си в Кърджали министър Кирилов проведе срещи също с областния управител, кмета, директорите на РЗИ и ЦСМП.

СНИМКА: Пресцентър на министерството на здравеопазването
СНИМКА: Пресцентър на министерството на здравеопазването
СНИМКА: Пресцентър на министерството на здравеопазването
СНИМКА: Пресцентър на министерството на здравеопазването

