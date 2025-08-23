Гмуркане в неизвестното: отровните обитатели на нашето море

Морски дракон, скорпена, медузи - как да ги познаем и какво да направим при токсично нараняване

За много от нас Българското Черноморие е синоним на безгрижни дни, слънце и опираща в небето синева. Но под повърхността на това познато и любимо море се крие невидим свят, обитаван и от същества, които могат да превърнат ваканцията в болезнен спомен.

Не става дума за акули или екзотични тропически риби, а за няколко местни обитатели, които, макар и малки, разполагат с оръжия, с които трябва да се съобразяваме.

Наблюдаваното от 30 г. затопляне на моретата води до по-чести срещи на къпещите се с местни дънни отровни видове и нахлуващи нови опасни риби според проучване в Sage Journals. Повишаването на температурите, удължаването на топлия сезон, екстремните метеорологични условия, които продължават и през август, увеличават и плътността на отровните популации, особено на медузите.

В Черно море животът е концентриран в горния, сравнително тънък 150-метров слой, където има кислород.

Специалистите отчитат, че изчерпването в дълбочина създава условия за поява и активност на отровните видове в по-плитките зони, в които влизат хора. Там дори срещите с медузи трябва да пораждат повишена бдителност. Още по-важно е да се внимава за отровни риби в плитчините, където дъното е песъчливо, защото е възможна неочаквана засада от морски дракон, а в скалистите зони - от морската скорпена, наричана и риба скорпион.

Възможни са срещи и с морски котки и морски таралеж

Много хора се изненадват, защото свързват морските таралежи със Средиземно и Егейско море, но те се срещат и в нашето, макар и не толкова често поради ниската му соленост. Универсално правило е, че морските таралежи предпочитат скалисти и каменисти дъна, където могат да се скрият между пукнатини и водорасли. Бодлите им са чупливи и при контакт често остават в кожата, което може да доведе до възпаление, ако не се премахнат правилно. Обикновено не се срещат на пясъчните плажове, а на по-дивите. Имайте едно на ум обаче - и не само за иначе симпатичните на вид морски ежковци.

Каква опасност още е възможно да срещнем във водата?

Морският дракон – неврачната риба с бодлив меч.

Представете си малка, семпла риба, сляла се идеално с пясъчното дъно. Това е морският дракон – истински майстор на дегизировката. Той не търси конфликт, но е винаги готов да се защити. Неговата гръбна перка е като меч на самурай, обсипан с отровни шипове. Убождането на тях е от най-болезнените преживявания, които човек може да има в морето. Отровата е подобна на тази на оса, но много по-концентрирана. За щастие, е термолабилна, което означава, че топлината я неутрализира. На тази база е логично, ако ви се случи подобен инцидент, да потопите убоденото място в топла вода.

Това е първа помощ, но не замества лекарската намеса.

Скорпената – морската царица на камуфлажа. Морският скорпион е друг коварен обитател на скалистите дъна и водораслите, който трябва да се избягва. Също има отровни бодли, макар и не толкова силно токсични, колкото на морския дракон. Убожданията причиняват сериозно възпаление и силна болка.

Скорпената е перфектно прикрита, чакаща своята плячка.

Затова бъдете внимателни, ако се гмуркате сред скали и в по-дълбоки участъци.

Морската котка – шипоопашатият призрак. Тя е дънна хрущялна скатова риба, коварно незабележима, чийто опашен шип може да пробие и най-дебелия водолазен костюм. В незащитено тяло влиза като в масло. През лятото морската котка се доближава до брега, а през зимата отново се оттегля в по-дълбоки води. Убождането предизвиква силна болка и различни по времетраене парези.

При убождане от която и да е скатова риба е важно да се овладее кървенето с директен нафтиск, а за блокиране на отровата - накисване на раната в топла вода.

Медузите – подвеждащо безобидни желета.

Има два основни вида медузи в Черно море. Едната е аурелия, по-позната като ушатата медуза. Прилича на прозрачен чадър. Нейните пипала предизвикват леко парене и зачервяване. Другата, ризостомата, е значително по-голяма и има по-мощна отрова. Сравнително по-рядка е, но нейното опарване е като от изгаряне.

И двата вида изглеждат безобидни, но техните пипала са като хиляди миниатюрни стрели, заредени с жилеща отрова. За облекчаване на кожата след контакта с медуза използвайте морска вода, за да изплакнете мястото. Чешмяната вода може само да влоши положението. И не се опитвайте да търкате – разнасяте отровата.

Все пак Черноморието е безопасно и прекрасно място за почивка. Но е добре да познаваме обитателите му и да не пренебрегваме опасностите. Това е безплатната ни застраховка срещу неприятните изненади. При убождане или опарване първа помощ с подръчни средства може да облекчи симптомите, но винаги е препоръчително да се потърси медицинска консултация. Особено ако болката не отшумява или се появяват по-тежки симптоми.

ПЪРВА ПОМОЩ

Пострадате ли от морски дракон или скорпион -

потопете в гореща вода, от медуза - в солена

Морският дракон е най-опасната отровна риба в Черно море. Често се бърка с попче. Има отровни шипове на гръбната перка и на хрилните капаци. Обитава пясъчното дъно, често се заравя в пясъка, като отвън остават само очите ѝ. Това я прави опасна за плажуващите, които могат да я настъпят неволно. Убождането е изключително болезнено - болката може да продължи от часове до дни. Възможни са симптоми като силен оток, зачервяване, повишаване на температурата, гадене, виене на свят и дори парализа на крайника. Отровата е силно токсична и може да действа като невротоксин и хемотоксин. В много редки случаи може да доведе до фатален изход при хора с алергии или при тежки наранявания.

Мястото на убождането трябва колкото се може по-бързо да се потопи в топла вода (колкото можеш да търпиш), тъй като отровата се разрушава от високата температура. След това е задължително да се потърси медицинска помощ.

Морският скорпион също е дънна риба, но харесва за дом скали и водорасли. Има голяма глава, осеяна с шипове и кожни израстъци. Тялото ѝ е малко, 25-30 см дължина, кафяво, с тъмни петна и ивици. Отличава се с изключителната си способност да се слива с околната среда – камуфлажната ѝ окраска я прави почти невидима. Отровните ѝ бодли могат да причинят възпаление, зачервяване и силна болка. При по-чувствителни хора са възможни и по-сериозни алергични реакции. За първа помощ действията са същите като при убождане от морски дракон – гореща вода и последваща лекарска консултация.

При инцидент с морска котка изплакнете засегнатата област и натискайте раната - да спрете кървенето. Възможно най-бързо потопете мястото в топла вода за поне 30 минути, но не повече от 90. Топлата вода неутрализира останалата отрова и може да облекчи болката. Периодично проверявайте температурата на водата, за да поддържате топлината ѝ Свържете се с лекар.

Ушатата медуза (аурелия) и ризостомата, наричана и пихтиеста медуза, са сравнително леко отровни. Аурелията е по-слабо токсичната и нейното опарване обикновено води до леко зачервяване, без последици във времето при здрави хора. Ризостомата има по-силна отрова, която може да причини сериозни изгаряния и болка - особено ако попадне в очите.

Препоръчва се промиване на засегнатото място със солена морска вода или с вода с малко оцет. Не използвайте сладка вода - тя може да активира останалите върху кожата жилещи клетки. След това внимателно отстранете остатъците от пипалата – най-популярният метод е да се остържат с пластмасова карта, без да ги докосвате с ръка. Потапяне на мястото в топла вода също обезболява. При тежка алергична реакция или опарване в областта на очите незабавно потърсете лекар.