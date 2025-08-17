Нова мания сред технобогаташите – плащат до $ 50 хил., за да разберат от кой ембрион ще им се роди гений

Тестовете са прекалено скъпи и недостъпни, смятат учени

Други недоволстват: богатите създават генетично суперкаста, която поема властта, а останалите сме пролетариат

Нова тенденция набира популярност в Силициевата долина - богаташи от техносредите харчат до 50 хил. долара, за да изследват ембрионите си и да разберат кой от тях има най-голям шанс да се превърне в “бебе гений”, съобщи “Уолстрийт Джърнъл” (WSJ).

Макар да звучи като научна фантастика, подобни услуги се предлагат от няколко стартъпа, а някои застъпници на новия тренд дори изпадат в крайности, насърчавайки евгенична (евгениката е спорен набор от практики, които имат за цел да подобрят генетичното качество на човешката популация - бел. р.) програма, която да създаде цяло поколение от подбрани свръхумни бебета. Идеята е, че те ще се окажат достатъчно интелигентни, за да спасят човечеството от заплахата, която изкуственият интелект (ИИ) поражда.

Прогнозирането на IQ за бъдещото поколение става все по-голяма мания сред богаташите в технологичните среди, като те са готови да платят големи суми. Стартъпите Nucleus Genomics и Herasight например таксуват съответно 6000 и до 50 хил. долара за генетичното тестване на ембриони на двойки, които са се подложили на инвитро. “В Силициевата долина обичат високия IQ”, коментира 25-годишният Киан Садеги, основател на Nucleus Genomics.

Стандартният комплект на компанията е тест със слюнка, който струва 500 долара, като той проверява стотици наследствени заболявания. Но Nucleus Genomics предлага и услуга за 6000 долара, която дава на родителите опцията да изберат любимите си ембриони въз основа на прогнози за интелекта на детето, външния вид и редица други фенотипни характеристики.

Симоне и Малкълм Колинс - двойка, която е част от движение, насърчаващо създаването на по-големи семейства, работят в областта на технологиите и рисковия капитал и имат четири деца чрез инвитро процедура. Те са използвали Herasight, за да изберат ембриона, с който тя е бременна в момента, поради ниския риск от рак. Двойката освен това е била радостна да научи, че въпросният ембрион е отчел и 99% вероятност да има “изключително висока интелигентност”.

Друга двойка от района на Сан Франциско е избрала да се подложи на инвитро оплождане въпреки разходите и предизвикателствата, за да опита

да елиминира риска от наследствен алцхаймер и рак,

които се срещат в семействата и на мъжа, и на жената. И двамата са софтуерни инженери, които се наричат “типични за компютърни хора” и се интересуват от прогнозите за нивото на интелигентност на бъдещото си дете.

Именно поради това те са използвали таблица в ексел, за да анализират допълнително резултатите от Herasight, като са подредили по важност всяка характеристика. “Колко процента допълнителен риск от алцхаймер компенсира 1% намаление на риска от биполярно разстройство?”, “Колко допълнителен риск от синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD) компенсира за 10 допълнителни точки IQ?”, пишат те в таблицата си. В крайна сметка ембрионът с най-висок общ резултат, който също е имал и третия най-висок прогнозиран IQ, става тяхна дъщеря.

Стартъпът Herasight, основан от учените Тобиас Волфрам и Алекс Струдуик Йънг, всъщност е най-новият участник в тестовете на ембриони. Наскоро компанията пусна т.нар. Бяла книга, в която обяснява как инструментите ѝ за скрининг могат да оценят вероятността за развитие на 17 заболявания, което дава възможност на родителите да изберат най-здравия ембрион.

На уебсайта си от Herasight посочват: “Ние сме екип от учени, които разработват генетични тестове с най-високо качество за семейства. Нашите изследвания обхващат моногенни състояния до прогнозиране на сложни заболявания - алцхаймер, шизофрения, рак, аутизъм от ниво 3 (това е най-тежката форма на аутизъм - б.р.), диабет, тежко депресивно разстройство и други”.

Тестовете за IQ са се превърнали в основата на ново евгенично движение, водено от математика Цви Бенсън-Тилсен. Той обясни, че е прекарал седем години в проучвания как да се попречи на изкуствения интелект да унищожи човечеството, като в крайна сметка е стигнал до заключението, че това е невъзможно. Сега той твърди, че широко разпространените генетични тестове могат да се използват за създаване на поколение от свръхгении, които да спасят човечеството от ИИ. “Интуицията ми подсказва, че това е една от най-големите ни надежди”, категоричен е Бенсън-Тилсен, който е съосновател на Berkeley Genomics Project - неправителствена организация на учени от Бъркли, подкрепяща евгеничното движение.

Според учения трябва “да се даде възможност на родителите да правят геномни избори”. По думите му този елемент на избор е ключовата разлика от изкривената история на

евгеничните програми в нацистка Германия

В Силициевата долина вече е съвсем нормално за хора на високи позиции в технологичните среди да плащат хиляди долари за какви ли не услуги - от професионални сватовници до това да пращат децата си в скъпи детски градини, които изискват приемни изпити. “В момента имам трима технологични изпълнителни директори и всички те предпочитат да бъдат уредени с някого от Бръшляновата лига”, коментира сватбената агентка Дженифър Донели, която взема до 500 хил. долара хонорар за услугите си. Тя обясни, че клиентите ѝ “не мислят само за любовта, а и за генетиката, образователните резултати и наследството” на бъдещите си половинки.

Манията по “генетичната оптимизация” обаче предизвиква тревога сред биоетиците, които предупреждават, че тестовете са недостъпни за мнозина най-вече заради скъпите цени. “Това е чудесен сюжет за научна фантастика - богатите създават генетично суперкаста, която поема властта, а останалите сме един вид пролетариат”, коментира Ханк Грийли - директор на Центъра за право и биологични науки в Станфордския университет.

Съмнително е освен това дали тези прогнози за IQ са точни - вероятно могат да направят разлика от 3 или 4 точки в IQ на детето, обясни доц. Шай Карми от Еврейския университет в Йерусалим, като допълни, че “това няма да направи детето ви гений”.

Според други експерти е възможно и родителите, които се обръщат към тази технология, да се сблъскат с неочаквани последствия като например нежелани характеристики, които съпътстват вероятността за висока интелигентност. “Ако избирате това, което смятате за ембрион с най-висок IQ, е възможно в същото време да изберете несъзнателно ембрион с най-висок риск от аутизъм”, обясни Саша Гусев - статистически генетик в Харвардския медицински факултет. И наистина - хората с много високо IQ често страдат от поведенчески разстройства, тревожност и депресия, ADHD. Освен това за редица велики умове се знае, или най-малко предполага, че се намират на спектъра на аутизма.

