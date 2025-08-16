Често срещан вирус се оказва скрит раков патоген

Туморът се е завърнал дори след операция и имунотерапия

Често срещаният човешки папиломен вирус бета-HPV е способен не само да увеличи увреждането на кожата от ултравиолетовата радиация, както се смяташе досега, но и директно да причини рак. Това се случва, като се интегрира в ДНК-то на клетките, разкриха учени.

Проучване в The New England Journal of Medicine е първото доказателство, че този вирус може да поддържа растежа на тумора. Заключението е направено след анализ на случая на 34-годишна жена с агресивен плоскоклетъчен карцином на кожата по челото.

Туморът се е завърнал дори след операция и имунотерапия, пише БГНЕС. Генетичният анализ показа, че бета-HPV се е интегрирал в ДНК-то на раковите клетки и е произвеждал протеини, които им помагат да оцелеят. Причината за уязвимостта е вродена имунна недостатъчност: Т-клетките на пациентката не са могли да унищожат вируса. След трансплантация на костен мозък, която е възстановила имунната система, ракът и други заболявания, причинени от HPV, са изчезнали напълно и не са се завръщали в продължение на три години.

Авторите на изследването подчертават, че в редки случаи вируси, които са безвредни за повечето хора, могат да станат директни виновници за рак при пациенти с отслабена имунна система.

Преди това учените разработиха персонализирана РНК ваксина, която показа висока ефективност в предотвратяването на рецидив на меланом. Лекарството обучи имунната система да разпознава туморни мутации, уникални за конкретен пациент, и да атакува раковите клетки.