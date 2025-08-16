Екипи ще помагат в 42 точки в страната при активиране на приложението "еЗдраве"

От понеделник до 24 август мобилни екипи ще бъдат разположени на общо 42 локации в страната, за да окажат съдействие при активиране на приложението "еЗдраве", което осигурява достъп до личното електронно здравно досие. Това съобщиха на сайта си от Министерството на здравеопазването.

Сред 33-те града и деветте села, в които ще бъдат разположени екипите, са включени морските курорти Шабла и Албена, където туристи и местни жители ще могат да се включат в инициативата, посочиха от здравното ведомство. Екипи ще бъдат разположени още в Минерални бани, Банкя, Селиминово и Гавраилово, както и на централни локации в Бургас, Несебър и Поморие.

Карта с графика на мобилните екипи можете да намерите тук.

Информационни беседи за здравноосигурителните права на възрастните хора, настанени в домове организира и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). По време на беседите експерти от НЗОК разясняват на живеещите в домовете техните права. Във фокуса на разговорите са основно извънболничната и денталната помощ, достъпът до помощни средства, както и какво включват задълженията и услугите, които личният лекар трябва да им осигури като здравноосигурени граждани.