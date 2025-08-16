ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Учени: Стареенето се разпространява на вълни в тял...

Лекар опроверга правилото за трите секунди, в които можем да изядем паднала на пода храна

Храната на пода бързо се замърсява. Снимка Архив

Експертът по хранене д-р Тереза Арнандиз заяви, че „правилото за трите секунди", което твърди, че е безопасно да се вдига храна, паднала на земята, е просто мит.

В експеримента си Арнандиз отрязва две парчета от една и съща храна: тя пуска едното на земята за три секунди и не докосва другото. След това поставя и двете парчета в петриева паничка, за да създаде условия за размножаване на бактериите, съобщава сайта aif.ru

Според резултатите, съгласно „правилото за трите секунди", не би трябвало да има разлика между парчетата. Проучването обаче показва, че микроорганизмите се размножават много активно върху храна, паднала на земята, докато в контролната проба почти не се наблюдава бактериално замърсяване.

