Ангел Кунчев: За вредата от съставката ТПО в гел лаковете се знае от 2021 година

Ако говорим за големите производители на такива продукти, доста отдавна знаят - за тези съмнения, че веществото крие рискове за здравето, горе-долу от 2021 -2022 година започват да се получават научни данни, че то крие такива рискове", коментира доц. Ангел Кунчев забраната на веществото ТПО (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide), което се съдържа в гел лака.

По тази причина, от 1 септември салоните за маникюр и педикюр ще трябва да заменят продуктите, които съдържат опасната съставка с алтернативни материали..

ТПО е вещество, което помага гелът за нокти да се втвърди, когато го сложим под UV лампа. Когато светлината го активира, TПО се разпада на малки частици, които започват химична реакция. Така течният гел бързо се превръща в твърд, лъскав и устойчив слой.

Доц. Кунчев обясни защо това вещество вреди и ще бъде забранено: "1400 са различните химични вещества, които Европейската комисия и учените са установили, че могат да имат различни ефекти, отрицателни за здравето. Най-неприятни за здравето са тези, в които попада и това вещество, така наречената CMR група - канцерогени, мутагени и токсични за репродуктивната функция. То попада точно в групата на токсичните за репродуктивната функция."

ТПО не се използва само в маникюра, а и в денталната медицина, индустриалните материали и навсякъде, където е нужно нещо да се „втвърди" със светлина. На въпросът дали това означава, че ТПО ще бъде забранено навсякъде, доц. Кунчев отговори: "Става въпрос за различен вид законодателство. Не, не е разрешено. След като то влиза в забранителния списък, то ще бъде забранено за всички продукти, но са в различни нормативни документи."

Макар да разбират необходимостта от регулация и защита на здравето, маникюристите в страната се обединяват около искането си за по-плавен преход и отсрочка на забраната. Те създават петиция и призовават всички от индустрията да се включат. От бранша на маникюристите изискват отсрочка от 1 година, през която да имат право да използват стоката, която вече са закупили.

Доц. Кунчев обаче е категоричен: "Доколкото става въпрос за Европейски регламент, влязъл в сила, който точно посочва датата 1 септември като забрана за ползване, няма как да се направят нито компромиси, нито да се даде допълнителен срок."

От 1 септември, Здравната инспекция предвижда и чести проверки. В ситуацията, която са поставени, практикуващите няма да имат друг избор освен да са напълно изрядни от началото на следващия месец.