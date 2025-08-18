ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

42-годишен се преобърна с АТВ, с опасност за живот...

Времето София 23° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/21125816 www.24chasa.bg

Учени създадоха кожа в спринцовка за лечение на изгаряния и рани

1108

Учени от Университета на Линшьопинг, Швеция, са разработили иновативен гел с живи клетки или "кожа в спринцовка", която може да се използва при лечение на изгаряния и рани, пише "Сайънс дейли", цитирана от БТА. 

При изгаряния често се трансплантира само горният слой на кожата - епидермисът. Тази интервенция обаче води до образуването на груби белези, тъй като липсва по-дълбокият и сложен слой - дермата. Именно тя съдържа кръвоносните съдове, нервите и космените фоликули, които отговарят за еластичността и пълноценното функциониране на кожата.

Създаването на дерма в лаборатория е сложно, тъй като този слой се състои от множество различни структури. Авторите на настоящото изследване предлагат нов подход: да се трансплантират градивни елементи - клетки на съединителната тъкан (фибробласти), които лесно се отглеждат в лаборатория и могат да се превръщат в различни клетъчни видове в зависимост от нуждите на организма.

За целта клетките са отглеждани върху миниатюрни желатинови сфери, подобни по състав на колагена в кожата. За да се задържи гелът с тези сфери на мястото на раната, учените са го смесили с хиалуронова киселина и са свързали компонентите чрез химична реакция, образувайки здрав и удобен за нанасяне материал в спринцовка.

В експеримента малки пластинки от гела са отпечатани на 3D принтер и са имплантирани под кожата на мишки. Клетките успешно са оцелели, започнали са да произвеждат вещества за създаване на нова дерма, а в трансплантантите са се образували кръвоносни съдове - важна стъпка за оцеляването на тъканите в организма.

Според учените този материал обещава да се превърне в ефективно средство за възстановяване на пълноценна кожа при пациенти с изгаряния. Въпреки това, за да се потвърди ефективността на новия метод, са необходими допълнителни проучвания.

Резултатите от изследването са публикувани в сп. Advanced Healthcare Materials.

 

Още здравни новини вижте тук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)