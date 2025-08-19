Робот - сурогатна майка, ще износва човешки бебета

Копира се естествената бременност с изкуствена матка, при която плодът се развива в течност, имитираща околоплодната, и получава хранителни вещества през тръбичка

Съобщението за китайското изобретение предизвика бурен дебат – от етично безпокойство до обнадеждаващи възможности за безплодните

Звучи доста зловещо, но е факт. Китайска компания работи по създаването на първия в света хуманоиден робот – сурогатна майка, способен да износи човешки ембрион от зачеването до раждането. Прототипът ще е окончателно завършен догодина, а машината ще се предлага на пазара за около 14 000 долара.

Роботът на базираната в Гуанджоу компания “Кайва Текнолъджи” ще притежава изкуствена матка, вградена в корема му, предназначена да носи плода през цялата бременност и да роди човешко бебе, разкриват китайските медии. Иновацията има за цел да предложи алтернатива на бременността за жените, които желаят да избегнат болките на естественото износване и раждане.

Съобщението е предизвикало интензивен бурен дебат – от етично безпокойство до обнадеждаващи възможности за безплодните.

Смелата визия за хуманоиден робот за сурогатна бременност е била представена първоначално на Световната конференция по роботика в Пекин през 2025 г. от Джан Цифен, основател на “Кайва”, който e свързан с Технологичния университет “Нанянг” в Сингапур. Според него това не е просто инкубатор, а хуманоид в реален размер, оборудван с изкуствена матка в корема си, способен да възпроизведе целия процес от зачеването до раждането.

Основната иновация се крие в технологията на изкуствената матка, при която плодът се развива в течност, имитираща околоплодната, и получава хранителни вещества през тръбичка, копирайки естествената бременност. Д-р Джан твърди, че

технологията вече е била изпробвана в лабораторни условия

и сега се нуждае от интеграция в хуманоидна форма, за да се даде възможност за реално взаимодействие човек-робот по време на бременността.

По повод на етичните и правните съображения шефът на компанията производител твърди, че вече са проведени дискусии с властите в провинция Гуандун и че са представени предложения като част от текущите политически и законодателни обсъждания.

Изкуствените утроби вече са показвали обещаващи резултати в проучвания върху животни. През 2017 г. изследователи от Детската болница във Филаделфия успешно отгледаха преждевременно родено агне (еквивалентно на 23 седмици човешка бременност)

в “биочанта” – прозрачен винилов сак, пълен с топла изкуствена околоплодна течност

на физиологична основа. Хранителните вещества са били доставяни чрез тръба, прикрепена към пъпната връв, което е позволило на агнето не само да оцелее, но и да наддаде на тегло и да развие вълна в рамките на четири седмици.

Съвременните изкуствени утроби обаче функционират по-скоро като неонатални инкубатори, поддържайки живота само след частична бременност. За да работи концепцията на д-р Джан, технологията трябва да се развие, за да подпомогне оплождането, имплантацията и процеса на бременността. За момента създателят на робота и екипът му не разкриват как яйцеклетката и сперматозоидите се оплождат и имплантират в изкуствената матка. А това оставя редица въпросителни относно научните, етичните и правните предизвикателства, които предстоят. Много от тях са свързани с психологическите последици, които би имало върху детето подобно износване от машина без връзка с организма на майка от плът и кръв.

Критиците наричат новата технология противоестествена. Други обаче я подкрепят, смятайки, че тя дава надежди на безплодните двойки, както и че спестява много страдание на жените родилки. Потребител коментира в мрежата: “Много семейства плащат значителни разходи за изкуствено осеменяване само за да се провалят, така че разработването на робота за бременност допринася за обществото.”

През 2022 г. група изследователи от Детската болница във Филаделфия в САЩ, които разработват изкуствени утроби, са публикували статия относно етичните съображения на използваните технологии.

“Опасението е, че това може да доведе до обезценяване или дори патологизиране на бременността и може да намали опита на жените да извличат смисъл, овластяване и самореализация от този уникален аспект на женската биология”, посочват учените.

Ако се осъществи, бременност чрез робот може да се разглежда като инструмент за справяне с нарастващите нива на безплодие в Китай. Докладите сочат, че нивата на безплодие в страната са се увеличили от 11,9% през 2007 г. до 18% през 2020 г. В отговор местните власти включват изкуственото осеменяване и инвитро оплождането в медицинските застраховки, за да подкрепят ражданията при безплодни двойки.

Наскоро китайски изследователи представиха и друго свое дръзко изобретение -

първия в света робот за размножаване при растенията, задвижван от изкуствен интелект

Той е способен да управлява автономно целия процес – от идентифицирането на подходящите растителни видове до кръстосаното опрашване, за да бъдат намалени разходите и да се повиши ефективността. Очаква се изобретението да извърши революция в селското стопанство.

Воден от изследователи от Института по генетика и биология на развитието към Китайската академия на науките, екипът използвал генно редактиране, за да създаде мъжки стерилни цветя, което позволява на робота да произвежда хибридни семена ефективно. На практика той се превръща в първата в света “интелигентна роботизирана фабрика за размножаване”, способна бързо да генерира висококачествени сортове растения.