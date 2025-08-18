Направиха нов пробив в борбата с косопада

Бенджамин Франклин някога шегувано заявява, че в живота има две сигурни неща: смъртта и данъците. За много мъже обаче се добавя трето – плешивостта, предаде Дъ Нейшънъл Нюз.

През юни Pelage Pharmaceuticals обяви „положителни резултати" от клинични проучвания фаза 2a на лекарството PP405, насочено към борба с мъжката плешивост и изтъняването на косата при жените. Лекарството е разработено да „реактивира спящите стволови клетки на космените фоликули" и потенциално може да се превърне в „първото по рода си" лечение за мъже и жени, съобщиха от компанията.

„Това може да надмине простото забавяне на косопада и директно да стимулира регенерацията на космените фоликули," обясни д-р Кристина Венг, главен медицински директор на Pelage Pharmaceuticals. „С напредването на следващия етап от клиничното развитие нашият фокус остава върху научно обосновано решение, което работи за всеки."

Проучванията включваха 78 участници – мъже и жени, които нанасяха лекарството или плацебо върху скалпа си веднъж дневно в продължение на четири седмици. Резултатите показват, че почти една трета от мъжете с по-значителна загуба на коса са имали увеличение на гъстотата на косата с 20% или повече. В групата с плацебо подобрение не е наблюдавано, пише БГНЕС. Според Pelage Pharmaceuticals особено значимо е способността на лекарството да стимулира растеж на коса в области, където преди това не е имало.

PP405 е разработено от изследователи от Университета на Калифорния в Лос Анджелис (UCLA) и действа чрез химични реакции в клетките. Мъжката плешивост до голяма степен е генетично обусловена, макар че фактори на околната среда също оказват влияние. В някои мъже тя започва още в края на тийнейджърските години, а с възрастта се увеличава.

Проучване в САЩ показва, че 16% от мъжете на възраст 18–29 години имат „умерена до тежка" загуба на коса, докато при 40-годишните този дял достига 53%. През целия си живот около 80% от мъжете ще се сблъскат с косопад. При жените изтъняването на косата засяга около 40%.

Д-р Барат Панканиа от Университета на Ексетър посочва, че някои лекарства вече стимулират космените фоликули да „се събудят и да започнат отново да функционират", но истинско излекуване все още липсва. Най-ефективното лечение остава присаждането на коса, според проучване от 2023 г., което добавя, че текущите медикаменти често са скъпи и с ограничен ефект.

Пазарът на продукти срещу косопад е изключително доходоносен – през 2020 г. глобалният му обем е бил 7,6 млрд. долара, а до 2028 г. се очаква да достигне 13 млрд. долара. „Поради огромния пазар се инвестира много в научни изследвания за решение," коментира д-р Панканиа.

PP405 привлича вниманието, но множество други проучвания също търсят причините за мъжката плешивост с надеждата за ефективно лечение, като се фокусират върху генетичните ѝ основи. Изследване на Университета в Бон и други германски институции установи връзка между редки варианти на пет гена и мъжката плешивост, което може да доведе до подобрени терапии.

За тези, чиято коса изтънява или почти е изчезнала, има основания за оптимизъм – стига, разбира се, те да желаят лечение.