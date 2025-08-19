Ангел Кунчев: Очакваме новата система за ваксини да заработи през септември

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Искаме да сме сигурни, че лекарите могат да си вършат работата и че информация за децата няма да се изгуби независимо дали сменят лекаря си. Това коментира доц. д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор, относно новата система за ваксини и имунизации пред БНТ.

"Надяваме се, че системата от септември ще е факт", допълни той.

По негови думи в България ежегодно се правят над 2 млн. имунизации и реимунизации.

"Лекарите свикнаха да боравят с електронни системи. Те работят ефективно с малки изключения", заяви доц. Кунчев.

Той коментира и качеството на водата в Плевен

"Въпреки че в първите минути от чешмите тече мътна вода, тя не е опасна. На много места в страната има замърсяване на водата с различни вещества. Където тя не отговаря на изискванията, ние я спираме и я проверяваме докато вече няма проблем", разказа доц. Кунчев.

Държавния главен инспектор коментира и забранената съставка ТПО в лаковете.

"Не можем да кажем твърдо, че веществата в лака са канцерогенни. Със същото решение на ЕС, с което е включен в списък със забранени вещества, са включени още 400", заяви той.

"Доказано е, че влиза в най-опасната група токсични за производство вещества. Задължени сме да спрем неговата употреба от първи септември. Това е решение, което е взето в началото на годината", допълни доц. Кунчев.

Той разкри, че лакът има въздействие върху детеродните способности. "Крие рискове основно за клиентите, но и за маникюристите".

Коментира се също въпросът за вирусите и заболяванията.

"Това лято нещата вървят много добре. Няма епидемии, засягащи стотици хора. Дори по Черноморието нещата са много добре. Втори сме в Европа по чистота на водите", заяви инспекторът.

"Имаше повишение на някои заболявания, но те не достигнаха големи мащаби".

По думите му този нов КОВИД сега не е като предишния. "Все пак продължаваме да го следим".

"Всички бактерии, които се разпространяват в момента са познати. Ставаме все по-тропическа страна, климата влияе на болестите. Заболявания като западнонилска треска стават ежедневие. Ще предложим да се изучават в медицинските университети", заключи инспекторът..