За първи път заснеха имплантирането на ембрион в матката (Видео)

Учени заснеха в реално време как човешки ембрион се имплантира в тъкан, наподобяваща маточната лигавица — постижение, което изследователите определят като световен прецедент, съобщи Евронюз.

Имплантацията, един от най-ранните и ключови процеси в бременността, досега трудно можеше да бъде наблюдавана. Лекарите разполагаха само с ограничен брой статични изображения, тъй като липсваха постоянни записи на този етап.

Екипът на Института по биоинженерство на Каталуния (IBEC) в Барселона създаде изкуствен модел на маточна тъкан от колаген и протеини, върху която оплодени човешки яйцеклетки бяха поставени, за да симулират процеса.

„Човешките ембриони са свободно плаващи форми," обясни Самуел Охоснегрос Мартос, ръководител на отдела по биоинженерство в репродуктивното здраве към IBEC. „Те трябва да се прикрепят към майката, но ние ги губим от поглед, докато не се появят на ултразвук седмици по-късно. Какво се случва между петия ден и първия ултразвук досега беше пълна „черна кутия"."

Кадрите показват как ембрионите активно се „заравят" и издърпват себе си навътре в тъканта. По-здравите ембриони се прикрепват с по-голяма сила в сравнение с тези с по-ниско качество, което подсказва, че именно силата на натиск е решаваща за успешната имплантация. „Открихме, че човешкият ембрион е много инвазивен – той буквално изкопава дупка и се издърпва навътре със значителна сила," уточни Мартос.

Повторението на експеримента с миши ембриони показа съществена разлика – те остават на повърхността на маточната тъкан, без да проникват дълбоко, както правят човешките.

Имплантацията е решаващ момент за задържането на бременността. Около 60% от ембрионите изобщо не успяват да се закрепят или се губят малко след това, което я прави една от най-честите причини за спонтанни аборти.

Според специалисти, изследването може да помогне за повишаване на шансовете за успешна имплантация и да подобри резултатите от процедурите по ин витро оплождане. „Това е изключително интересно проучване, защото се опитва да обясни защо някои ембриони успяват да се имплантират, а други не," коментира проф. Тим Чайлд, експерт по репродуктивна медицина в Оксфордския университет, който не е участвал в експеримента.

Той припомни, че дори когато при ин витро ембрионът е генетично нормален, шансът за имплантация е до 80%, но не 100%. „Въпросът е защо не всички ембриони се закрепват, дори когато хромозомите са напълно нормални?" каза Чайлд.

Най-често неуспехите настъпват именно в момента, когато лабораторно създадените ембриони се поставят в матката. Според Чайлд, благодарение на това проучване в бъдеще може да бъдат разработени лекарства, които да увеличават вероятността за успешна имплантация, съобщи БГНЕС.