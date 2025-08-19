Променят правилата за предписване на очила

Предстоят помени в закона, които ще забранят на оптометристи в оптиките да преглеждат и предписват очила. Това предизвика недоволството на гилдията, от която се готвят на протест, ако не се отмени плануваното ограничение, обяви Златина Иванова, председател на УС на Българския съюз на оптометристите.

Според предложенията за промени право да предписват очила в оптиките ще имат само лекари офталмолози и специализанти.

"Правата ни в предложения закон са ограничени. Не искаме да стачкуваме, а да бъдем чути. Не искаме привилегии, а правила, по които да работим", заяви Златина Иванова.

Общественото обсъждане е до края на август и се очаква в първите дни на НС да се гласуват поправките в закона, пише БНР.

Председателят на УС на Българския съюз на оптоместристите допълни, че ще се приема медицински стандарт по очни болести и "ще ни забранят категорично основна компетенция за предписване на очила".

"Ако се приеме този стандарт, ще го обжалваме, защото противоречи на закона. Сигурни сме, че ще отпадне, защото е отпадал преди заради неправилна процедура. Но какво ще работим ли? Реално се реализираме успешно в чужбина, дипломите ни са признати и колеги отиват в чужбина. А този въпрос е към отговорните лица. Ние произвеждаме кадри за чужбина ли? С какво нашите пациентите са по-различни от тези в чужбина", попита Иванова.

Тя съобщи, че от бранша са внесли предложение в Комисията по здравеопазване за промяна на закона и предстои този медицински стандарт да бъде приет.

Иванова сподели, че получила обаждания от колеги и те питат "безсмислено ли е обучението в тази специалност":

"Поискали сме подкрепа и от министрите на здравеопазването и образованието. Специалността ни е една от най-скъпо платените като такси за образование, а не е регламентирана в закона, което е парадокс."

Тя посочи, че специалността им е акредитирана и за 15 години оптометристите са създали традиции. Те са в прекрасни отношения с офталмолозите и се притесняваме, че има напрежение.

"Над 500 човека сме специалисти и работим успешно в оптики и клиники. Изпратихме в петък становище до министрите и питаме, "трябва ли да учат магистратура, за да бъдат назначавани като продавач консултанти", посочи председателят на УС на Съюза.