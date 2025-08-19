Д-р Николай Брънзалов: Електронната система за ваксинации ще облекчи лекарите

Министерството на здравеопазването въвежда електронна система за разпределяне, заявяване, отпускане и отчитане на ваксини за задължителни и целеви имунизации и реимунизации. Системата позволява на всеки лекар да заявява ваксини от разстояние, да следи наличности по партиден номер и срок на годност и да получава автоматично обобщени отчети за извършените имунизации. Това ще облекчи лекарите, каза пред Би Ти Ви д-р Николай Брънзалов, шеф на Българския лекарски съюз.

Антиваксърството няма да го изкореним с дигитализация, а с подаването на правилната информация, каза още той.

Кабинетът на лекарите стана магазин Плод и зеленчук. Таксата при личният лекар отдавна е загубила значението си. Тя отдавна е замръзнала и финансирането на лекарите трябва да е различно, обясни още той.

Няма адекватна информационна кампания за профилактичните прегледи. Пациентът трябва да бъде по-актвен, каза още той.