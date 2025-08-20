iTind облекчава трайно симптомите без изгаряне, изрязване или остраняване на тъкан

За първи път в България Простата център „Софиямед“ въвежда нов стандарт в минимално инвазивното лечение на доброкачествено уголемената простата с iTind. Без изгаряне, изрязване или отстраняване на тъкан: iTind в „Софиямед“ връща простатата във форма за минимално време.

iTind е модерна, минимално инвазивна алтернатива на традиционните методи за лечение на доброкачествено увеличената простатна хиперплазия и оплакванията, произтичащи от нея. Това е нитинолово устройство, което се имплантира временно и има за цел да преоформи тъканта на простатната уретра и шийката на пикочния мехур в рамките на едва 5 до 7 дни. Принципът му на действие е изключително прецизен – наподобява мюзле (металната клетка, която държи тапата на шампанското), което се въвежда в пикочния мехур и се изтегля по протежение на простатата като оказва нежен, но постоянен натиск върху простатната тъкан. Този контролиран натиск предизвиква локализиран исхемичен отговор (намаляване на кръвоснабдяването) в строго определени точки, което води до ремоделиране на тъканта и разширяване на пикочния канал. Така iTind осигурява бързо, ефективно и дълготрайно облекчаване на симптомите от увеличената простата, запазвайки при това сексуалната и еякулаторната функция.

iTind е подходяща за мъже с лека до умерена доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ) с обем на простатата до 60 мл. Също така е показана при мъже, които не желаят да приемат лекарства или страдат от страничните им ефекти, или искат да лекуват увеличената простата, без да засягат дори минимално сексуалната си функция.

Простатата естествено се уголемява с напредване на възрастта на мъжа. Тя е част от мъжката репродуктивна система, която произвежда по-голямата част от семенната течност. Обикновено тежи около 20 грама и е с размерите на орех. Намира се под пикочния мехур и обгражда част от уретрата – каналът, който извежда урината от тялото. При някои мъже, с уголемяването на простатата, тя оказва натиск върху уретрата и води до нейното стесняване, което затруднява уринирането и предизвиква симптоми на трудност при започване на уринирането, чувство за недоизпразване на мехура в края на уринирането, слаба струя и т.н.

След приложението на iTind пациентите често усещат подобрение в уринния поток скоро след отстраняването на устройството, като пълните ползи се проявяват в рамките на 6 до 12 седмици. Едно от най-големите предимства е бързият възстановителен период – пациентите могат да се върнат към нормалните си ежедневни дейности в рамките на няколко дни след процедурата. Клиничните проучвания показват, че приложението на iTind води до трайно облекчение на симптомите, продължаващо няколко години при повечето мъже. Повторни процедури са рядко необходими, но са възможни, ако симптомите се върнат с течение на времето.

„Доброкачествената простатна хиперплазия (ДПХ) е едно от най-често срещаните заболявания сред мъжете над 50 години и се характеризира с увеличение на размера на простатната жлеза. Рисковите групи за развитие на ДПХ включват мъже в напреднала възраст, както и наличието на родител със заболяването, което също може да увеличи вероятността за развитие на ДПХ. По време на процедурата с iTind не се изгаря, не се изрязва и не се отстранява простатна тъкан, нито се поставя постоянен имплант. Той е временен като остава имплантиран от 5 до7 дни. След процедурата може да се усети лек дискомфорт, болка или парене при уриниране, кръв в урината, тазова болка, спешна нужда от уриниране и/или невъзможност за контролиране на позива. Повечето от тези странични ефекти отшумяват малко след отстраняването на устройството”, коментира проф. д-р Калоян Давидов, д.м., ръководител на Простата център „Софиямед“ и началник на Клиниката по урология в УМБАЛ „Софиямед“.

Простата център „Софиямед“ предлага широки възможности за медицинска оценка на състоянието на простатата чрез най-модерните диагностични методи, както и комплексно лечение на простатните заболявания, чрез водещата медицинска експертиза на екипа на лечебното заведение.

Диагностиката на пациенти с оплаквания от страна на простатата се осъществява чрез извършване на специализирани лабораторни и образни изследвания, последно поколение апаратура: ехографски системи за ултразвуковата диагностика и провеждане на инвазивни процедури в областта на урологичните заболявания като fusion биопсия, както и ядрено-магнитен резонанс. В Центъра се извършва профилактика, диагностика и съвременно лечение при доброкачествена хиперплазия на простатата (увеличение на простатата) и злокачествено заболяване на простатата (рак на простатата). То се осъществява чрез съвременни лазерни системи от последно поколение, ендоскопска и лапароскопска апаратура за миниинвазивни интервенции и 4-то поколение система за робот-асистирана хирургия “Da Vinci Xi”.

