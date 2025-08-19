ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дъщерята на убитата полицейска съпруга позна бивши...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/21138991 www.24chasa.bg

Откриха мелатонин в детски желирани бонбони

1804
Снимка: Pixabay

Предупреждение бе отправено към родители да спрат да използват магнезиеви желирани бонбони, тъй като те съдържат недекларирано лекарство, наречено мелатонин, което може да причини проблеми на децата.

Мелатонинът е лекарство, което се отпуска само с рецепта и може да предизвика сънливост, главоболие, замаяност и гадене.

Тестове на две партиди Nutrition Ignition Kids Magnesium Glycinate Gummies, проведени от Агенцията за регулиране на лекарствата и здравните продукти на Обединеното кралство (MHRA), установиха, че продуктите, които вече са изтеглени от продажба, съдържат между 1,5 mg и 1,7 mg мелатонин.

На всеки, който е дал продукта на дете, се препоръчва да се обърне към медицински специалист, ако забележи нежелани странични ефекти, въпреки че не се очакват трайни увреждания.

Мелатонинът може да се дава на деца над 6-годишна възраст за регулиране на съня, ако другите методи са се оказали неуспешни.

Често се използва при деца с разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD) или разстройство с забавена фаза на събуждане (DSWPD) и за краткосрочно лечение на безсъние.

На децата може да се предпише начална доза от 1 mg до 5 mg мелатонин на ден и в проучвания с деца не са установени сериозни странични ефекти.

Въпросните желирани бонбони са били препоръчани за деца над 4-годишна възраст, за да подпомогнат „спокойствието, концентрацията и храносмилането“.

Магнезиевият глицинат трябва да подпомага мускулната функция, да подобрява качеството на съня и да регулира нервната система на организма.

На родителите се препоръчва да изхвърлят продукта в местна аптека и да съобщят за всякакви странични ефекти.

Уебсайтът на марката Nutrition Ignition вече е изтрит, а продуктите са премахнати от онлайн търговци, съобщи бТВ.

Още здравни новини вижте тук
Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини