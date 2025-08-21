ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Учени наблюдаваха вътрешната структура на умираща ...

Медицинският надзор не откри нарушения по случая с родилката, оплакала се от насилие в "Майчин дом"

"Майчин дом" СНИМКА: МАРТИНА ЗИНОВИЕВА

Медицински надзор не откри нарушения по случая на родилката Антония Андонова, която преди месец се оплака от физическа и вербална агресия по време на раждането на сина си в столичната болница "Майчин дом". Това става ясно от протокола от проверката, с който разполага БНР.

Агенцията се самосезира по случая след публикация на жената в интернет и след като обвинената в насилие д-р Ирена Шикова поиска такава проверка.

Проверяващите са изискали цялата медицинска документация за Антония Андонова и са разпитали дежурните по време на раждането акушерки, АГ-специалисти, анестезиоложка, както и самата д-р Шикова.

Според обясненията на лекарката, записани в протокола от проверката, при пълното разкритие на плода родилката започнала да крещи и да рита, а д-р Шикова хванала единия ѝ крак и помолила да спре да вика, защото не се чували тоновете на бебето.

Тъй като плодът стоял високо, от родилния екип обяснили на жената, че трябва да изпълнява препоръки и да бъде упорита, но тя не ги изпълнявала правилно и докрай, свидетелства лекар-специализант.

Една от акушерките обяснява, че при първоначалния преглед на родилката комуникацията с нея била трудна и не съдействала на лекарите.

Никой от персонала не е упражнявал физическа и вербална агресия спрямо родилката, спазени са правилата за етично поведение от страна на д-р Шикова, посочва друг лекар.

След проверката Медицинският надзор не е направил задължителни предписания към болницата.

"Майчин дом" СНИМКА: МАРТИНА ЗИНОВИЕВА

