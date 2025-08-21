ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж от Калифорния е с положителна проба за чума

Мъж от Калифорния е с положителна проба за чума

Пациентът се възстановява в дома си под наблюдението на медицински специалисти СНИМКА: Pixabay

Жител на района около езерото Тахо е дал положителна проба за чума, съобщиха във вторник здравните власти в Калифорния, цитирани от CNN. Предполага се, че заразата е резултат от ухапване от бълха по време на къмпинг край Южното езеро Тахо.

Пациентът се възстановява в дома си под наблюдението на медицински специалисти.

„Чумата се среща естествено в много райони на Калифорния, включително в по-високите части на окръг Ел Дорадо", заяви Кайл Флифлет, изпълняващ длъжността директор по обществено здравеопазване на окръга.

„Важно е хората да вземат предпазни мерки за себе си и своите домашни любимци, когато са на открито, особено докато се разхождат, правят преходи или къмпингуват в райони, където има диви гризачи."

Според Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ, средно седем случая на чума при хора се регистрират ежегодно в Съединените щати.

Инфекцията се причинява от бактерията Yersinia pestis и се разпространява сред хората чрез ухапвания от заразени бълхи или контакт със заразени животни. Симптомите на инфекцията обикновено се проявяват в рамките на две седмици след излагането на заразата и могат да включват треска, студени тръпки, слабост и подути лимфни възли. Инфекциите с чума могат да се лекуват с обичайни антибиотици.

Повечето случаи на чума се срещат в селските райони в западната част на Съединените щати.

Калифорнийското министерство на здравеопазването редовно наблюдава популациите на гризачи за наличие на чума и тази година е идентифицирало четири положителни случая на зараза при гризачи в басейна на Тахо. Според служители на окръг Ел Дорадо, преди тази зараза последният положителен случай в района е бил през 2020 г.

