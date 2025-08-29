Нови насоки срещу високото кръвно: няма безвредно количество алкохол

Науката за пореден път доказва, че високото кръвно налягане, наричано често “тихият убиец”, е много по-коварно, отколкото си мислим. Нови насоки на Американската кардиологична асоциация и Американския колеж по кардиология не просто променят стандартите, а дават нови инструменти и методи за защита. Препоръките са своеобразен пътеводител към по-дълъг живот в добро здраве, който започва с акцент върху начина на живот и едно просто действие – да се погрижим за себе си в свят, в който заболяванията на сърцето и съдовете остават основна причина за смърт.

Голямата разлика между европейските кардиолози и американските досега беше толерантността към алкохола. Новите препоръки сближават позициите в полза на правилото, че няма безвредно количество алкохол. Като компромис все още остава абзац, че тези, които не могат да се откажат напълно, ще подобрят шанса си срещу атеросклероза с ограничаване на питиетата. За мъжете съветът е да не прехвърлят две стандартни чаши за съответния алкохол, а за жените - да спират още след първата.

Очаквано предупреждение, което беше споделено от американски лекари още на последния европейски кардиологичен конгрес, е, че стойности над 130/80 са червена лампа за промяна в начина на живот. А ако това не помогне в рамките на 3 - 6 месеца - за започване на лечение. Целта е да се постигне контрол над кръвното, преди да се дадат медикаменти.

Сред основните препоръки са:

- да се ограничи солта до 1500 мг – по-малко от половин чаена лъжичка;

- да се създаде навик за поне 30 минути умерена физическа активност 5 пъти седмично;

- борбата с излишните килограми да стане рутина - дори скромна загуба на тегло може да окаже голямо влияние върху стойностите на артериалното налягане.

Ако тези промени не са достатъчни, лекарят може да обсъди медикаментозна терапия. Това важи с особена сила за хора с висок риск от сърдечносъдови инциденти – например с диабет, бъбречни заболявания или вече преживян инфаркт или инсулт. Но как да знаеш в риск ли си? Много практичен нов момент е възможността човек да си направи безплатно сам първичен скрининг. Новият, по-прецизен онлайн калкулатор за оценка PREVENT™ е по-всеобхватен. Включва не само традиционните фактори като кръвно налягане и холестерол, стрес, но и важни показатели като разполагаемите финанси и липса на социална подкрепа. Този инструмент превръща сухата статистика в персонализирана прогноза, което е от ключово значение за ефективна превенция. Резултатите очертават не само настоящия риск, а неговата прогресия в следващите 10 години от живота.

За да направят диагностиката по-прецизна, кардиолозите насърчават по-чести неповлияни от странични фактори измервания в дома. Препоръчва се да се направят няколко пъти в различни дни, за да се получи по-ясна картина на състоянието. Това помага да се избегне така нареченият ефект на бялата престилка. Терминът се използва за случаите, при които кръвното се повишава само от стреса по време на прегледа в лекарски кабинет.

Новите насоки призовават кардиолозите да търсят по-дълбоки връзки и да разглеждат хипертонията не като изолиран проблем, а като част от цялостното състояние на организма. Ръководството насърчава търсенето на връзки между различни органи и системи.

Специален акцент е, че когато кръвното налягане започне да се повишава над нормалното, рискът за сърцето и мозъка също се покачва. Но не само.

За всички пациенти с трудно контролирана по стандарт хипертония се препоръчват нови задължителни изследвания. Като измерване на хормоните алдостерон и ренин например, за да се изключи първичен алдостеронизъм - най-честата ендокринна хипертония. Наред с това в алгоритъма влиза и доплерова ехография на бъбречните артерии, за да се провери за стеснения. Нов фокус насочва вниманието върху здравето на черния дроб. Откроява се връзката между високото артериално налягане и неалкохолната мастна чернодробна болест, известна разговорно като омазнен черен дроб.

Насоките подчертават връзката между неконтролираната хипертония и повишения риск от деменция и когнитивен упадък, което прави контрола на кръвното налягане още по-важен.

Изтъква се още, че хипертонията при бременни жени трябва да се лекува по-агресивно, за да се намалят рисковете от потенциално смъртоносни усложнения както за майката, така и за плода. В препоръките се настоява за продължително наблюдение на кръвното и своевременно лечение и в следродилния период, за да се предотврати преминаването към тежка хипертония.

Насоките предупреждават за опасността от определени лекарства без рецепта, които могат да повишат кръвното. Сред тях са например някои нестероидни противовъзпалителни лекарства (за удобство изписвани често като НСПВС), препарати за запушен нос, наречени деконгестанти, антидепресанти, противозачатъчни.

В ръководството се запазва препоръката за започване на лечение с две лекарства едновременно – за предпочитане в едно комбинирано хапче, за хора с нива на кръвно налягане 140/90 или по-високи. Насоките също така предлагат евентуално добавяне на по-нови терапии, като GLP-1 лекарства, станали известни със съставката семаглутид, за пациенти с високо кръвно и наднормено тегло или затлъстяване.