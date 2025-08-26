Джъстин Тимбърлейк чакал месеци, докато се разбере, че има лаймска болест

Ако сте преживели това заболяване или познавате някого, който го е преминал, тогава сте наясно: животът с него може да бъде безмилостно изтощителен както психически, така и физически, разкрива 44-годишната звезда

Попзвездата тихо понасял страданието, без да се оплаква

Джъстин Тимбърлейк “се е борил с месеци, преди най-накрая да получи отговори” относно диагнозата си - лаймска болест, съобщава семеен приятел пред сп. “Пийпъл”.

Попиконата призна, че страда от заболяването, в изявление в инстаграм в последните дни на юли. Иска “да хвърли малко светлина върху това, с което се е сблъсквал зад кулисите”. Същият източник посочва, че съпругата на певеца Джесика Бийл е била “невероятно подкрепяща” в това неочаквано стоварило се изпитание.

В началото носителят на 10 награди “Грами” смятал, че умората и болката, които изпитвал, са просто част от остаряването и завръщането му към интензивната работа по време на турнетата. Изпълнителят наскоро завърши двугодишното си световно турне Forget Tomorrow в подкрепа на студийния си албум от 2024 г. Everything I Thought It Was.

“Той вече не е на 20. Но когато симптомите му се влошиха, осъзна, че се случва нещо по-сериозно – посочват близките му. - След месеци изследвания диагнозата лаймска болест внесе яснота по поредица от необясними проблеми, с които тихо се справяше.”

43-годишната Бийл “чувствала, че нещо не е наред със здравето на съпруга ѝ, и го насърчила да се прегледа”. Според нея певецът не бил на себе си, така че тя била плътно до него и го подкрепяла през цялото време.

Разкритието за болестта на музиканта дошло в момент, когато върху него започнали да се сипят критики към изпълненията му в концертната му програма. Феновете били разтревожени, че на сцената изглежда твърде изтощен, без енергия. Някои дори си поискали обратно парите за билетите, защото били недоволни от шоуто.

“Ако сте преживели това заболяване или познавате някого, който го е преживял – тогава сте наясно: животът с него може да бъде безмилостно изтощителен както психически, така и физически”, написа 44-годишният Тимбърлейк, добавяйки, че е бил шокиран, когато чул диагнозата.

“Но поне можах да разбера защо на сцената изпитвам огромна нервна болка или просто чувствам луда умора”, добавя той.

Сега фокусът му бил изцяло върху лечението и възстановяването след края на турнето.

“Той приема случилото се много сериозно. Планът е да си почине, да прекара време с Джес и децата и да направи всичко възможно, за да се излекува”, казва близък за двойката, която има две момчета - синовете Сайлъс, на 10 години, и Финиъс, на 5 години.

“Джъстин обичаше да ходи на турнета и да се завръща на сцената, но също така е облекчен, че всичко свърши. Сега може да се съсредоточи върху здравето си.”

Известно е, че лаймската болест се предава от ухапване от заразен кърлеж и първоначално може да доведе до грипоподобни симптоми, включително главоболие, болки в ставите, умора или треска. Често се диагностицира с обрив около ухапването и по-късно може да доведе до тежки последици като лицева парализа, мозъчна мъгла, изтръпване, подути стави или увреждане на нервите. Някои пациенти имат оплаквания в продължение на години.



Широко разпространеното заболяване често се смята за “велик имитатор”, защото симптомите му обикновено имитират други здравословни състояния като ревматоиден артрит, фибромиалгия, синдром на хроничната умора, множествена склероза и други. Поставянето на правилна диагноза остава предизвикателство, тъй като тестовете често са неубедителни, което потенциално може да остави засегнатите да прекарат седмици, месеци или години без правилно лечение. Въпреки че съществуват различни терапии, обикновено с антибиотици, специфичен лек няма.

Тимбърлейк по-рано е отменял или отлагал концерти от турнето си поради продължаваща травма на гърба, бронхит и ларингит, както и травма на глезена.

В един момент певецът обмислял да отмени турнето, но решил да не го прави.

“Реших, че радостта, която ми носи изпълнението, далеч надвишава мимолетния стрес, който тялото ми изпитваше. Толкова се радвам, че продължих - пише той. - Не само доказах психическата си упоритост на самия себе си, но сега имам толкова много специални моменти с всички вас, които никога няма да забравя. Не исках да говоря за това, защото винаги съм бил възпитан да пазя подобни неща за себе си. Но се опитвам да бъда по-прозрачен относно моите изпитания, за да не бъдат погрешно тълкувани. Споделям всичко това с надеждата, че всички можем да намерим начин да бъдем по-свързани. Бих искал да помогна на други, които също страдат от това заболяване”. Последният концерт от турнето на Тимбърлейк бе на 30 юли в Истанбул, Турция.

“Да го гледам как се бори с лаймската болест ден след ден, докато все още се качва на сцената нощ след нощ, беше нещо, което никога няма да забравя - написа бившият колега от момчешката група “Ен Синк” Крис Къркпатрик. - Дългите дни, пътуването, изтощението - и въпреки това той никога не се отказа. Без оплаквания, без извинения - само сърце, твърдост и чиста решителност. Този вид устойчивост е рядкост.”

Последните година-две бяха бурни за “златното момче” на попа, продало близо 120 млн. албума в цял свят. Имиджът му беше опетнен, когато беше арестуван и обвинен в шофиране в нетрезво състояние през юни 2024 г. В хода на делото срещу него той призна вината си и се извини публично, заявявайки, че е допуснал огромна грешка. Звездата призова всички да не сядат зад волана дори след едно питие. Заради инцидента имаше опасност турнето му да бъде съсипано. Като капак на всичко тръгнаха слухове, че със съпругата му Джесика Бийл са едва ли не пред развод. Но поведението ѝ в трудния за попзвездата период от живота му опровергаха злите езици.

Джъстин Тимбърлейк съвсем не е единствената световна знаменитост, която открито говори за своята борба с лаймската болест.

Носители на болестта са Шаная Туейн, Аврил Лавин, Джъстин Бийбър, супермоделът Бела Хадид, актьорите Бен Стилър, Алек Болдуин и Еми Шумър. Кели Озбърн – дъщерята на наскоро починалия Ози Озбърн – останала недиагностицирана в продължение на десетилетие.

Последният етап на инфекцията може да се прояви след години

Лаймската болест е инфекциозно заболяване, причинено от бактерията Borrelia burgdorferi. Предава се чрез ухапване от заразен кърлеж. Наречена е на градовете Лайм и Олд Лайм в Кънектикът, САЩ, където е диагностицирано за пръв път през 1975 г. като специфично състояние. Еленовите кърлежи са най-честите преносители, но са съобщавани и случаи за пренасяне чрез бълхи, някои видове мухи и комари.

Симптомите на лаймската болест се развиват в няколко стадия.

Първият започва с характерен обрив, наречен еритема мигранс. Той се появява около мястото на ухапването обикновено след 7-ия ден. Често наподобява мишена – в средата е с просветляване, а отстрани с по-тъмен ореол. Заразеният има лека (субфебрилна) температура между 37,1- 37,50С, увеличени лимфни възли в близост до ухапването и общи грипоподобни оплаквания (умора, главоболие и мускулни болки). Този стадий може да премине и безсимптомно, а инфекцията да продължи да прогресира. Затова от Националния център по заразни и паразитни болести задължително препоръчват серологично изследване един месец след ухапването.

Във втория стадий на лаймската болест инфекцията се разпространява в различни части на тялото и включва неврологични симптоми (лицева парализа, менингит и други неврологични проблеми), сърдечни увреждания, артрит и възпаление на ставите, които може да предизвикат силна болка и скованост.

Третият стадий може да настъпи месеци или дори години от ухапването, ако не са били взети адекватни мерки за лечение. Той се свързва с тежки и продължителни болки в ставите и артрит, проблеми с паметта и концентрацията, хронична умори и нервни разстройства.