"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Подаграта е заболяване, причинено от отлагане на кристали от пикочна киселина в ставите и околоставните меки тъкани. Разпознаваме я най-често по острата болка по време на подагрозна криза, която се появява най-често през нощта, зачервяванията и отоците. В някои случаи пациентите, страдащи от заболяването, стигат до състояния, в които не могат да обуят обувките си.

Най-често засегнати са големите стави на крайниците, като например ставите на краката, пръстите и голямото ставно коляно.

Можем ли да контролираме пикочната киселина без лекарства?

Оказва се, че някои растения, приети под формата на билкови екстракти, подпомагат организма да поддържа в норма нивата на пикочна киселина. Българската компания Биотика 1961, специализирана в алтернативната медицина, открива формула, която комбинира 3 билкови екстракта за баланс на нивата на пикочна киселина - череша, целина и полски хвощ.

Продуктът ПОДАГРО СТОП е изцяло натурален и може да се комбинира с други лекарства. Препоръчителният курс на терапия от 3 месеца подпомага за естественото разграждане на кристалите, поддържане в норма нивата на пикочна киселина и подкрепа на ставите.

Как да си помогнем с билкови екстракти?

Черешата съдейства за подсилване на костите и балансира нивата на пикочна киселина и pH.

Семената от целина и полският хвощ подкрепят диурезата и спомагат тялото да изхвърли по естествен път ненужните течности.

Без прием на помощни средства или балансирана диета, подаграта може да доведе до сериозни здравословни проблеми, напомнят лекарите. Честите кризи могат да доведат до остеоартроза, поява на камъни в бъбреците и дори бъбречна недостатъчност.

Поръчайте сега ПОДАГРО СТОП на цена от 16.00 лв / 8.18€ за една опаковка (1 месец) или 3 бр. за 48 лв / 24.54€ (пълен курс на терапия). Заявете онлайн на www.biotica.bg или на тел.: 0877 72 10 40. Продуктът може да бъде закупен и от фирмения магазин на Biotica 1961 на адрес София, бул. “Христо Ботев” 60.