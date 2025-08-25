Специалистите от Берлин с консултации в "Софиямед" и през септември

Екипът неврохирурзи от Германия в УМБАЛ „Софиямед“ продължава своите консултативни прегледи и операции и през септември, съобщиха от лечебното заведение. Той пристигна в страната по покана на ръководството на „Софиямед“ в края на юни за обмяна на опит между специалистите в областта на последните достижения на съвременните и иновативни неврохирургични интервенции. До момента, освен оперативни интервенции, специалистите са консултирали близо 500 пациенти с гръбначни и съдови патологии, изискващи неврохирургична намеса, коментираха от болницата. Д-р Петър Маджуров и д-р Хайке Унтерхаузер-Хвастек ще са на разположение на своите български пациенти от 1 до 5-ти септември, а час за консултация може се запише предварително на тел. 02 465 00 00 или онлайн през Superdoc.bg

„Гръбначните заболявания никога не са заболявания само на гръбнака. Имат много психосоматични нюанси, много социални аспекти, много здравословни аспекти, свързани с коморбидитета, други заболявания, рискове“, казва д-р Петър Маджуров- неврохирургът – българин, дълги години завеждащ Клиниката по неврохирургия във Военната болница в Берлин, и оглавяващ екипа от неврохирузи от Германия в „Софиямед“. Той изтъква, че именно затова е толкова важен индивидуалният подход в лечението, съобразен с нуждите и желанията на пациента, за вземане на най-оптималното решение не само за неговото заболяване, а и за човека в частност. „Затова съвременната неврохирургия изисква отдаденост на медицинския екип и разбира се - доверието от страна на пациента“, казва още той.

Д-р Маджуров има близо 40 г. опит в лечението на гръбначни заболявания:

резистентни на консервативна терапия гръбначни заболявания като сколиоза, дегенеративни заболявания-дискови хернии (на целия гръбнак) и стеснение на гръбначно-мозъчния канал (стеноза), симптоми на нестабилност на гръбначните прешлени;

онкологично установени заболявания на мозъка и гръбначния стълб;

съдови заболявания на мозъка;

Част от немския екип специалисти, които д-р Маджуров оглявява в „Софиямед“, е д-р Хайке Унтерхаузер-Хвастек- неврохирург от Берлин с богат опит както в хирургичното, така и в консервативното лечение на гръбначни заболявания, както и терапия на хроничната болка. Тя е старши консултант в Отделението по неврохирургия на д-р Петър Маджуров към Болницата на Бундесвера в Берлин. Има над 15 години опит в извършването на гръбначни операции, извършва навигационно-асистирани процедури в гръбначната хирургия. В допълнение към грижите за пациентите, участва активно в разработването на стандарти за лечение и в хирургичното управление на сложни неврохирургични случаи.

Д-р Унтерхаузер Хвастек извършва операции в областта на гръбначната хирургия при дегенеративни заболявания с използване на най-съвременни имплантни системи; декомпресии, стабилизации и фузии на цервикалния, торакалния и лумбалния отдел на гръбначния стълб; дискови операции; комплексни ревизионни операции при нестабилности или следоперативни усложнения; лечение на остра гръбначна травма; туморна хирургия (интрадурални и екстрадурални лезии) като извършва и прилага и минимално инвазивни и микрохирургични техники. Има опит в лечението на хронична болка и квалификация по мануална терапия.

Консултативните прегледи и операции на неврохирурзите от Германия в УМБАЛ „Софиямед“ ще продължат и в следващите седмици от септември когато към д-р Маджуров ще се присъедини колегата му д-р Симон Байерл – неврохирург от Берлин с тясна специализация в областта на оперативните интервенции, свързани със стабилизация на гръбнака и имплантирането на гръбначни невростимулатори, оперативното лечение на сколиоза при възрастни, както и терапия на болката.

Повече за Центъра за съвременно неврохирургично лечение от германски екип в "Софиямед" вижте тук: https://shorturl.at/hsl6b .