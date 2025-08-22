Мозъчен имплант излекува пациент от депресия и му позволи отново да изпита радост

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Благодарение на персонализирано устройство за мозъчна стимулация 44-годишен мъж от САЩ, чието дългогодишно лечение се оказа неуспешно, видя симптомите си да изчезват.

Положителните ефекти се запазват повече от две години след интервенцията.

Тежката депресия понякога може да устои на всички съществуващи лечения, от лекарства до терапии и електрошок.

Такъв е случаят с 44-годишен американски пациент с депресия, хоспитализиран още като тийнейджър, който вече е опитал над 20 медицински подхода и е преживял три опита за самоубийство, съобщава списание New Scientist.

Изследователи от университета в Минесота се опитаха да приложат нов подход: да картографират мозъка му, за да определят точно зоните, свързани със симптомите му. Изображенията разкриха поразителна аномалия. Неговата мрежа за възприемане, отговаряща за филтрирането на стимулите, беше четири пъти по-голяма от нормалното. Тази информация послужи като ориентир за имплантирането на електроди, способни да модулират невронната активност, пише БГНЕС.

Лекарите поставиха електродите и при първите тестове всяка активирана зона предизвика различни реакции: силни емоции и сълзи от радост, успокоение, повишена концентрация...

Това беше непознато преживяване за пациента, който според изследователите „се почувствал щастлив за първи път от години".

След това електродите бяха свързани с малки батерии, имплантирани под кожата, на нивото на ключиците.

Това устройство, подобно на сърдечен стимулатор (или пейсмейкър), изпраща кратки електрически импулси няколко пъти на ден, напълно автономно.

7 седмици след операцията пациентът заяви, че вече не страда от суицидни мисли.

9 месеца по-късно той беше считан за в ремисия, и то за много по-дълго време, отколкото при предишните си опити.

Две години и половина след интервенцията ползите от протокола продължават, въпреки леко временно влошаване, свързано с Covid-19.

За експертите това е голям напредък и доказателство, че персонализираната мозъчна стимулация може да представлява надеждна алтернатива на класическите лечения и да промени ситуацията.

Остава да се потвърди ефективността и безопасността на тази техника в по-голям мащаб чрез клинични изпитвания, които се очакват в следващите години.