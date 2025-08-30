Пет големи грешки и пет правила на защитата от слънце

Правилните мерки са изключително важни в момент, когато греенето става все по-силно

Всички сме добре запознати с важността на прилагането на слънцезащитен крем за кожата ни. В последните години обаче лекарите предупреждават, че предпазването от все по-силното греене не бива да се ограничава само с тази мярка, особено като се има предвид, че

случаите на меланом, или рак на кожата, растат непрекъснато

Според тревожни европейски статистики до 2040 г. се очаква новите случаи да нарастват средно с 9% годишно.

Медицинската практика сочи, че ракът на кожата не щади хората независимо от възрастта им – от него страдат от деца до пенсионери и хора с всякакъв тип епидермис. Особено внимателни родителите трябва да са към кожата на бебетата и малките деца, която е много по-нежна. Но слънцезащитните кремове не са единствената защита.

Носете подходящи дрехи, шапка за слънце с широка периферия, за да предпазите лицето и ушите си, и прекарвайте време на сянка, когато слънцето пече най-безмилостно по обяд и в ранния следобед. Не забравяйте слънчевите очила и пийте много вода, за да останете добре хидратирани, съветват специалистите.

Те определят няколко основни грешки при слънцезащитата и по-специално при използването на предпазваща козметика.

1. Защитен крем се прилага само в горещи и слънчеви дни

Това е една от най-често срещаните грешки, които хората правят. UV лъчите могат да проникнат през облаците и да причинят щети дори когато е облачно или хладно, поради което

слънцезащитен крем трябва да се слага целогодишно,

посочват експертите.

2. Не се слага много предпазно мазило

Повечето хора използват много по-малко количество слънцезащитен крем, отколкото е необходимо. Лекарите подчертават, че за добро покритие на тялото е

необходимо количество поне колкото малка чашка за шотове

В добавка масово се пропускат важни части от тялото като скалпа, ушите, врата, бедрата, които също са уязвими на слънчеви изгаряния. Освен това

мазането трябва да се подновява на всеки 2 часа

- особено след плуване, практикуване на спорт или подсушаване с плажна кърпа.

3. Кремът се прилага твърде късно

Обикновено това става непосредствено преди самото излизане от дома или често дори чак на плажа. А слънцезащитата

трябва да бъде използвана поне 15-20 минути преди излагането на слънце,

за да може кремът да се абсорбира добре.

4. Не се използват никакви предпазни средства от страх

Това е следствие на дезинформациите, разпространявани от потребители на социални мрежи, че слънцезащитните кремове всъщност не пазят, а напротив – самите те предизвикват рак. Не съществуват доказателства за подобно действие, категорични са дерматолозите. Ако сте загрижени за съставките в обикновените химически слънцезащитни кремове,

опитайте слънцезащитен крем на минерална основа,

посочват те. Тези кремове струват повече и отнема повече време, за да се втрият в кожата, но обикновено съдържат по-малко съставки от химическите слънцезащитни продукти.

5. Доверяване на защитния фактор на гримовете

Някои продукти, като фон дьо тен и тонирани хидратиращи кремове, съдържат слънцезащитен фактор, който предпазва от увреждане от слънцето. Да се разчита само на това обаче, не е достатъчно, за да предпазите кожата си от увреждане от слънцето.

Слънцезащитният фактор

в тези продукти е твърде малко за адекватна защита

6. Не се използват средства с достатъчно висок защитен фактор

При настоящата сила на слънчевото греене фактор под 30 вече е твърде компромисен. Специалистите съветват да се използва поне фактор 50, а при възможност и по-висок, особено за защита на децата.

Всичко е въпрос на това да знаете естественото си време за изгаряне и да използвате числото на фактора, за да изчислите колко дълго трябва да се предпазвате. Например, ако кожата ви обикновено изгаря след 10 минути на пряка слънчева светлина, SPF 15 би умножил естественото ви време за изгаряне по 15.

Това би означавало, че кожата ви може да бъде защитена до 150 минути. Нивото ви на защита обаче зависи от правилното нанасяне на слънцезащитния крем и от това, че не го търкате или не се потите през това време.

Използвайте продукти поне с фактор 50, особено ако сте с по-голям риск от изгаряне (например имате по-светли очи, кожа, коса или лунички), посочват експертите.

Не забравяйте да прочетете етикета, за да проверите рейтинга на продукта и спектралното покритие. По-добре е покритието да с широк спектър – това означава, че ще ви предпази както от UVA, така и от UVB светлина, защото и двата вида светлина могат да увредят кожата.

Проверете етикета си, за да се уверите, че продуктът не е с изтекъл срок на годност,

съветват още те. И винаги дръжте слънцезащитата на хладно и тъмно място.

Независимо от всичко редовното наблюдение на промените в бенките е от огромно значение, за да се открие меланом рано.

Ако забележите появата на нови кожни лезии или ако бенката е променила формата, размера или цвета си, или започне да сърби, кърви или изглежда неравномерна, е важно да посетите дерматолог, тъй като това може да бъдат ранни признаци на рак на кожата.

Меланомът е 5-ият най-често срещан рак - кои са признаците

Меланомът е най-сериозният вид рак на кожата, който има склонност да се разпространява в различни органи на тялото. Броят на диагностицираните се увеличава и това е 5-ият най-често срещан рак. В същото време той е и един от най-предотвратимите.

Хората със светла кожа, сини или зелени очи, руса или червена коса и голям брой лунички или бенки са по-склонни да развият рак на кожата.

Хирургията е основното лечение, особено ако ракът се открие рано. Това включва отстраняване на засегнатата тъкан в кожата. Лъчетерапия, лекарства и химиотерапия също понякога се използват, за да спрат растежа на туморите. Лечението зависи от тежестта на заболяването. Смята се, че шансовете за оцеляване при жените са по-добри от тези при мъжете.

Най-важното, за което трябва да се внимава, са промените по съществуваща бенка или поява на нова бенка. Ето 5-те ключови неща, за които трябва да се следи: