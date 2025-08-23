Проучване: Хората, които пушат вейпове, са три пъти по-склонни да посегнат към цигарите

Младежите, които употребяват вейпове, са предразположени към пропушване на цигари, астма и влошено психично здраве според заключенията от нов анализ, предават Пи Ей мидия, ДПА и БТА.

Най-големият глобален анализ на употребата на вейп устройства от младежи откри "дългосрочни данни", че децата, които ползват електронни цигари, са три пъти по-склонни да станат пушачи в по-късен етап. Изследването също посочва връзка между ползването на вейп и по-големите шансове за развиване на дихателни болести и злоупотреба с психоактивни вещества, включително прекомерно консумиране на алкохол и употреба на марихуана.

Експерти от Йоркския университет и Лондонския колеж по хигиена и тропическа медицина (LSHTM) са анализирали всички налични научни трудове за младежката употреба на вейп устройства. Това включва 56 обзорни статии и 384 изследвания. Около 21 от тях разглеждат употребата на електронни цигари сред младите хора и по-късното пушене на тютюневи цигари. Потребителите на вейпове не само са предразположени към това да пропушат в по-късен етап, но и са склонни да пушат по-често и по-интензивно, допълниха експертите. Изследователите също са проследили проблемите с дихателната система, при които има установена връзка с употребата на електронни цигари в ранна възраст. Според данните може да бъде допуснато, че сред младите потребители на вейпове има завишен риск за развиване или влошаване на вече развита астма.

Други нежелани последици от употребата на електронни цигари в детска възраст включват пневмония, бронхит, по-нисък общ брой сперматозоиди, световъртеж, главоболия и мигрени. Намерена е и връзка между депресията и мислите за самоубийство сред младите потребители на вейпове.

Авторите на изследването пишат в изданието Tobacco Control, че наличните данни „в рамките на продължителен период показват значителна връзка между ползването на електронни цигари и по-късното тютюнопушене при младежите".

Те добавят, че е трудно да се установи категорично причинно-следствена връзка от техния обзор, но „повтарящите се утвърдени асоциации в проучванията свидетелстват за такава връзка".

„Извършването на маркетинг на електронни цигари към деца е винаги недопустимо и нашият обзор показва защо са толкова важни ограниченията върху тютюневия бранш, който управлява пазара на вейп устройствата", каза Грег Хартуел, професор в LSHTM.

Джейми Стракан, оперативен директор на търговеца на дребно с електронни цигари VPZ, каза относно проучването: „VPZ подкрепя стриктните наредби, които да възпрепятстват лица под 18 г. от сдобиване с продукти за вейп".

Джеймс Мърфи, научен ръководител на „Бритиш Америкън Табако" (BAT), каза, че „много малко данни сочат, че употребата на вейп устройства води до тютюнопушене. Всъщност, тя е помогнала на милиони възрастни да се окажат от цигарите".