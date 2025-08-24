Съвети на кардиолога за преходния сезон: 200 мл вода на час и 3-4 пъти хранене дневно за хората с високо кръвно

Опасни са и големите температурни разлики в денонощието, казва д-р Рада Прокопова

Преходният сезон е проблем за хората с високо налягане, тъй като той се характеризира със студени нощи и много топли дни. Понякога температурната разлика е от 20 градуса, каза за Нова телевизия д-р Рада Прокопова, началник на кардиологията в столичната болница "Св. Анна".

Според нея голямата разлика в температурите през денонощието поставя организма в стрес и човек, който пие лекарства за високо кръвно изпитва голям дискомфорт.

"Сутрин съдовете са се свили, кръвното е стабилно по отношение на приеманото лекарство, но на обяд при 30 градуса организмът не може добре да се адаптира особено при възрастните. Следва разширяване на съдовете и падане на кръвното, което може да доведе до големи проблеми.

При съдови и сърдечносъдови заболявания или за хора след 65-70 г. е силно препоръчително: да пият вода на кръгъл час - обезводняването е най-големият проблем, да се хранят на малки порции редовно, да осигуряват стил на живот, който да осигурява тези неща.

Недостатъчното количество храна и вода ще изведат организма от постигнатото ниво на кръвно и работата на сърцето.

На всеки час трябва да се пие по 200 мл вода, това ще гарантира 2 л на ден, които са достатъчни. Хора със сърдечна недостатъчност и такива, които пият диуретици, бъркат и не пият достатъчно вода.

Ако не приемате вода, няма да има достатъчно течност в тялото - обезводняването е еквивалент на шок. Няма ли течност в съдовете, адаптационните механизми свиват съдовете и кръвното екстремно може да се покачи. Приемът на течности е много важен особено през горещините.

Храненето: трябва да е 3-4 пъти дневно и да няма съществени температурни разлики - много горещи или много студени храни.

Те трябва да се нискокалорични, да не са с висока масленост, да се приемат повече зеленчуци и плодове.

Солта е много важна - без нея няма да сме живи, хора с диуретични лекарства могат да загубят много сол. Не съм крайна за алкохола - всяко нещо в умерено количество не може да навреди. За жени 30-35 мл концентрат и до 60 мл за мъже, но малко хора се съобразяват. Алкохолът подкиселява организма, това свива съдовете и води до по-високо кръвно. Хората с висока консумация на алкохол трудно се поддават на лекарства", обясни д-р Прокопова.

За идеята за по-висока потребителска такса тя заяви, че здравият разум е да се направи така че пациентите да имат достъп до безплатно здравеопазване. Хората в големите градове няма да усетят увелич на потр такса, но за пенсионерите не е така.