Проучване: Олиото, с което готвим всеки ден, крие риск от рак

Готварското олио, използвано от милиони, е свързано с повишен риск от рак, показва второ медицинско проучване.

Учени са открили начин, по който е възможно забавянето на растежа на туморите при онкоболни – чрез проста промяна в диетата им. Това става след като две проучвания установиха връзка между употребата на готварско олио и развитието на рак.

Експертите предупреждават, че отново се наблюдава връзка между растителните масла за готвене и увеличаването на онкологичните заболявания, но подчертават, че има надежда – чрез корекции в храненето може да се забави растежа на туморите при пациентите.

Експерти от Медицинския факултет на UCLA установиха, че пациентите, които са премахнали маслата от семена от диетата си, са забелязали по-бавно развитие на рака на простатата. Резултатите идват само няколко дни след друго проучване, публикувано тази седмица, което подчертава, че някои масла от семена могат да допринесат за увеличаване на случаите на рак на дебелото черво сред младите хора, пише "Мирор".

В рамките на това второ проучване учените наблюдавали 100 мъже с ранен стадий на рак на простатата в продължение на една година. Според последните данни, участниците, които консумирали по-малко храни, съдържащи растителни масла, и включили в менюто си повече продукти като сьомга, показали по-бавно развитие на заболяването в сравнение с тези, които се придържали към типичната западна диета.

Докладът, публикуван в списание Journal of Clinical Oncology, разглежда какъв тип мазнини приемат пациентите. Изследователите взеха предвид предишни проучвания, които също откриват връзка между хранителния режим и рака на простатата. По-ранни изследвания при животни са показали, че ограничаването на омега-6 мастните киселини и увеличаването на приема на омега-3 може да забави растежа на тумора.

С оглед на тези резултати, изследователите помолили половината от участниците да спазват диета с ниско съдържание на омега-6 и високо съдържание на омега-3 мастни киселини. Това означавало, че те трябвало да изключат от ежедневното си меню нездравословни храни като пържени изделия и чипс. Вместо тях, започнали да консумират повече риба, включително тон и сьомга.

След изтичането на една година пациентите събраха проби от туморите на простатата си и ги наблюдаваха за химически признаци, които дават на изследователите представа за това колко е нараснал и се е променил ракът. Експертите сравниха пробите с измерванията, направени в началото на проучването, и откриха, че при тези, които са спазвали диетата, е налице 15% спад в агресивността на тумора.

За съжаление, хората, които не били на диета, са отбелязали 24% увеличение на биомаркера, който показва агресивността на рака, съобщава "Дейли Мейл". „Тази значителна разлика показва, че промените в диетата могат да помогнат за забавяне на растежа на рака, като потенциално отлагат или дори предотвратяват необходимостта от по-агресивни лечения.", каза д-р Аронсън като коментира резултатите.

Последните проучвания идват точно след като експерти от Американското онкологично дружество споделиха тревожни статистически данни за семенните масла от новото си проучване, подчертавайки особена загриженост за британците. Според статията, честотата на рака на дебелото черво нараства по-бързо в Англия в сравнение с всяка друга страна.

Проучването, публикувано в списанието Lancet Oncology, установи, че ракът на дебелото черво с ранно начало е нараснал значително в световен мащаб.

В Англия е отбелязано тревожно увеличение от 3,6% годишно при хората на възраст от 25 до 29 години. Сега лекарите предупреждават, че консумацията на големи количества семенни масла като слънчогледово, гроздово, рапично и царевично може да е свързана с увеличаването на случаите.

За съжаление, резултатите показват, че честотата при младите хора е скочила в 27 от 50-те проучени страни през десетилетието до 2017 г.

„Знаем, че рискови фактори като диета, затлъстяване, алкохол и тютюнопушене могат да бъдат обяснение за нарастващата честота на рак на дебелото черво с ранно начало в различни демографски групи. Подобренията в диагностиката, които позволяват диагностицирането на по-млади хора, също могат да играят ключова роля в по-високите равнища.", заяви Джон Шелтън, ръководител на отдела за проучване на рака в Cancer Research UK.

„Маслата от семена включват слънчогледово, рапично, царевично и гроздово масло. За извличането на маслото от семената на растенията се използват висока температура, химически разтворители и екстремно налягане. След това маслата се рафинират допълнително, за да се стабилизират. Тези процеси на рафиниране могат да повлияят на химичните съединения в маслото, като намалят количеството на здравословните антиоксиданти, полифеноли и фосфолипиди. Този процес обаче удължава срока на годност на маслото и го стабилизира, така че да не гори при високи температури. Много влиятелни лица в социалните медии твърдят, че семенните масла съдържат токсини. Но повечето от тези съединения, като замърсители и тежки метали, се отстраняват по време на рафинирането.", каза Райса Ел Зейн, лектор по биологични науки в Университета на Уестминстър.

„Основният проблем с маслата от семена е, че те се съдържат предимно в силно преработени храни и бързо хранене. Намаляването на консумацията на ултрапреработени храни, независимо дали са произведени с масла от семена или не, би имало повече ползи за здравето, отколкото простото намаляване на маслата от семена. Много от тези храни са с високо съдържание на рафинирана захар, транс мазнини и сол, които нанасят повече вреда на здравето, отколкото маслата от семена.

Доказателствата показват, че маслата от семена са по-здравословна алтернатива на животинските мазнини. Десетилетия наред доказателствата показват ясна връзка между заместването на животинските мазнини с растителни масла и намаления риск от сърдечни заболявания. За хората, които готвят у дома, малко масло, независимо дали е семено или плодово, няма да навреди на здравето им. Използвани с умереност и като част от разнообразна диета, базирана на цялостни храни, семенните масла могат да бъдат ценно допълнение към здравословния начин на живот. Както при всички храни, умереността е ключова.", добави тя.