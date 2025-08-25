Променят критериите за избор на доставчик на нов ПЕТ скенер за Пета градска болница в София

Критериите за избор на доставчик на нов ПЕТ скенер за софийската Пета градска болница ще бъдат променени. Това стана ясно на заседание на комисията по здравеопазване, която изслуша директорът на лечебното заведение д-р Любомир Денчев.

Промените ще бъдат съобразени с препоръките на Агенцията по обществени поръчки. Освен това ще се промени и методологията, според която болницата получава процент от приходите за всеки преминал през апарата пациент. В момента до 116-ия пациент на месец тя получава 20%, а след 116-ия - 30%. Тази методология ще бъде сменена и лечебното заведение ще получава по-видокия процент от приходите.

В момента апаратът работи 7 часа на ден, тъй като няма кадри. Аз искам втори екип, но специалистите по нуклеарна медицина са малко като брой и няма свободни, обясни д-р Денчев.

Относно предложенията на общински съветници болницата сама да закупи ПЕТ скенер като изтегли заем, той обясни, че цитираните 5 млн. лв. са цена от преди 3 г. Освен това на всяка 3-та година от експлоатацията на такъв апарат трябвало да се прави подмяна на някои части, което би струвало още около 1,5 млн. лв.

С новата процедура Пета градска болница щяла да получи апарат от най-висок клас. Срокът за доставката му е януари догодина.

В момента през ПЕТ скенера на болницата минават около 250 пациенти месечно. Д-р Денчев увери, че всички разходи по апарата са за сметка на частната фирма, а болницата получава само приходи, които идват от НЗОК, която плаща за изследването.