Първи случай на човек, заразен с паразитен червей в САЩ (Видео)

Властите в САЩ съобщават, че е потвърден първият случай на заразяване с паразити, хранещи се с месо.
Миаза, причинена от New World screwworm (NWS), е открита при пациент, завърнал се в САЩ от Ел Салвадор, съобщи Министерството на здравеопазването. Случаят е потвърден на 4 август.
Миазата NWS е паразитно заразяване с ларви на мухи или личинки, причинено от паразитни мухи.
Вредителят засяга предимно добитъка, а властите заявиха, че рискът за общественото здраве на САЩ в момента е „много нисък".
Центровете за контрол и превенция на заболяванията са работили със здравния отдел на Мериленд, за да разследват случая.
Това е първият случай на миаза NWS, свързана с пътуване, от страна, засегната от епидемия, идентифициран в САЩ.
Вредителят, който се храни с жива тъкан, обикновено се среща в Южна Америка и Карибите.
Въпреки усилията за спиране на разпространението му на север, случаи вече са потвърдени във всяка страна от Централна Америка, включително Мексико.
Хората, особено тези с отворена рана, са податливи на заразяване и са изложени на по-висок риск, ако пътуват до тези региони или ако са около добитък в селски райони, където има мухи, предупреждават здравните власти.
Когато ларвите на мухите NWS се заровят в плътта на живо животно, те причиняват сериозни, често смъртоносни щети на животното. Могат да заразят добитък, домашни любимци, диви животни, понякога птици и в редки случаи хора, съобщава бТВ.
New World screwworm is a species of parasitic flies that feed on live tissue. The name refers to the way in which maggots screw themselves into the tissue of animals with their sharp mouth hooks, causing extensive damage and often leading to death. https://t.co/A1R8VRnzxQ pic.twitter.com/maAAKPnqP9— ABC News (@ABC) August 25, 2025