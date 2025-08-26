Учени от Хирошима: Ферментирала стевия убива рака на панкреаса

Изследователи от университета в Хирошима съобщиха, че ферментирал екстракт от стевия може да се окаже ефективно средство срещу рак на панкреаса, без да уврежда здравите клетки – което го прави много повече от обикновен подсладител с нула калории.

Ракът на панкреаса е сред най-устойчивите на лечение форми на рак, а петгодишната преживяемост при пациентите е под 10 процента, подчертава доц. Нарандалай Даншиитсоодол, съавтор на изследването, като допълва, че е необходимо да се откриват нови и ефективни съединения, особено с естествен произход.

Проучването, публикувано в International Journal of Molecular Sciences, показва, че когато екстрактът от листа на стевия ферментира с пробиотика Lactobacillus plantarum SN13T, той унищожава раковите клетки на панкреаса и щади здравите клетки. Ферментацията променя структурата на екстракта и води до образуването на биоактивни метаболити, разясняват в проучването на университета в Хирошима.

Според проф. Масанори Сугияма микробната биотрансформация е ефективна стратегия за подобряване на фармакологичната ефикасност на растителните екстракти. Екипът му вече е проучил над 1200 щама бактерии от различни растения, за да оцени техните потенциални ползи за здравето.

Резултатите показват, че ферментиралата стевия (FSLE) е по-ефективна в унищожаването на раковите клетки от неферментиралата версия и причинява минимално увреждане на човешките бъбречни клетки дори при най-високите дози. Това е от особено значение, тъй като традиционната химиотерапия често уврежда бъбреците, включително левия, който се намира в близост до панкреаса.

Анализът идентифицира метилов естер на хлорогенова киселина (CAME) като основен противораков компонент. Ферментацията е намалила съдържанието на хлорогенова киселина шест пъти, като едновременно е увеличила производството на CAME.

Учените установили, че това съединение блокира размножаването на раковите клетки, предизвиква тяхното самоунищожение и променя експресията на ключови гени. Засега експериментите са проведени само върху култивирани клетки, но предстоят изпитвания върху мишки, за да се изясни как различните дози действат върху организма като цяло.

Даншиитсоодол подчертава, че резултатите дават ценна информация за ролята на Lactobacillus plantarum SN13T във ферментацията и откриват перспективи за използването на пробиотици като естествени противотуморни средства. Д-р Джоузеф Меркола, лекар по семейна медицина, който не е участвал в проучването, определя откритието като „мощно напомняне", че растения като стевията имат потенциал далеч отвъд сладостта.

Според него екстрактът от стевия е много по-здравословна алтернатива на изкуствените подсладители като аспартам, сукралоза и захарин. За разлика от синтетичните варианти, които могат да увредят чревната микрофлора или да предизвикат метаболитни нарушения, чистият екстракт от стевия почти не влияе върху кръвната захар и инсулина.

Въпреки това експертът предупреждава, че подсладители със смесено съдържание – например такива с добавена декстроза или малтодекстрин – могат да повишат нивата на кръвната захар, ако се консумират в големи количества.