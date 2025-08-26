Защо да говорим за вазектомията? В България контрацепцията често е оставена изцяло на жената – чрез хапчета, спирали, хормонални инжекции или дори аборти в случай на нежелана бременност. За съжаление, това води до значителни рискове за женското здраве и допълнителна психологическа тежест.

Вазектомията е решение, което дава равнопоставеност – мъжът поема своята част от отговорността за семейното планиране, като същевременно защитава здравето на партньорката си.

Вазектомията като баланс и равнопоставеност

На този фон вазектомията изглежда като щадяща, трайна и ефективна алтернатива за двойки, които са вече родители и не желаят да имат повече деца. Процедурата е по-евтина, по-краткотрайна и по-ефективна в сравнение със стерилизацията при жените. Добър избор за всеки мъж, който не желае да става повече баща. Важно е да се отбележи, че вазектомията предпазва от забременяване, но не и от болести, предавани по полов път.

Хил Клиник предлага модерната безскалпелна вазектомия – безопасна, бърза и ефективна процедура. Тя е надежден метод, който не влияе на сексуалната функция и удоволствие на мъжете и не повлиява на хормоналния баланс. Някои мъже дори съобщават, че след вазектомията имат по-интензивни и ярки сексуални усещания.Партньорките им също се чувстват по-добре, защото нямат никакви опасения от инциденти и нежелана бременност. Единствената разлика ще е, че в семенната течност няма да има сперматозоиди, което не я променя като количество или на външен вид.

Манипулацията "вазектомия без скалпел", която прилагат в Хил клиник е минимално инвазивна и без сериозни рискове. Тя представлява еднократно решение с дългосрочен ефект. Мъжът поема своя дял от отговорността за семейното планиране.

По време на самата процедура се използва упойка, затова мъжът не усеща нищо. След вазектомията може за има лек дискомфорт или тежест за около 10 дни, но в никакъв случай няма усещане за силна болка. Носенето на по-стегнато и удобно бельо, което да укрепва скротума, може да помогне през този период на бързо възстановяване.

Още същия ден, в който е извършена вазектомията, мъжът може да шофира, да се върне на работа или към обичайното си ежедневие, стига да не вдига големи тежести. Интензивните физически натоварвания не са препоръчителни първите няколко дни след манипулацията.

Тъй като след вазектомията по семепроводите има останали сперматозоиди е важно да се знае, че известно време след процедурата трябва да се използват контрацептиви. Нужни са около 20-30 еякулации, за да се изчисти семенната течност от тях. Вашият уролог може да насрочи консултация и лабораторно изследване до 12 седмици по-късно. Дори да не посетите лекаря за контролна консултация, задължително е около три месеца след вазектомията да направите контролна спермограма. Само така може вече да сте сигурни, че еякулатът е свободен от сперматозоиди и да правите секс без опасност от нежелана бременност.

За много семейства в България вазектомията все още е „непознатият вариант“. Но ако погледнем трезво – тя е логичен, щадящ и надежден метод, който пази женското здраве, носи спокойствие и равнопоставеност в отношения.

