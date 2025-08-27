Проучване: Консумацията на месо може да понижи риска от рак

Консумацията на повече месо може да бъде полезна за организма, показва ново проучване на университета „МакМастър" в Канада, съобщи Фокс Нюз. Според резултатите храните от животински произход не са свързани с по-висок риск от смърт, а животинските протеини дори могат да окажат защитен ефект срещу смъртност, свързана с рак.

Учените анализирали данни от близо 16 000 души на възраст над 19 години, като изследвали колко животински и растителни протеини обичайно консумират. Те проверили и дали тези хранителни модели се асоциират с риск от смърт вследствие на заболявания като сърдечни проблеми или рак. Резултатите показали, че приемът на повече животински протеини не увеличава риска от смърт, а дори е отчетено „скромно, но значимо намаление" на смъртността, свързана с рак.

В изследването не били открити връзки между общия прием на протеини – животински или растителни – и риска от смърт от каквато и да е причина. Когато били анализирани поотделно растителните и животинските протеини, резултатите останали последователни: растителните протеини имат минимално въздействие върху раковата смъртност, докато животинските могат да предложат лек защитен ефект.

Заключенията, публикувани в списание Applied Physiology, Nutrition and Metabolism, според авторите подкрепят включването на животински протеини като част от здравословен хранителен режим.

Ръководителят на изследването професор Стюарт Филипс, председател на катедрата по кинезиология в университета „МакМастър", коментира, че около протеините цари „голямо объркване" – колко да се консумира, какъв вид и какво означава това за дългосрочното здраве. „Това проучване внася яснота, което е важно за всеки, който се опитва да взема информирани, основани на доказателства решения за храненето си", заяви Филипс. Той подчерта, че анализът е използвал „най-строгите златни стандарти" за оценка на хранителния прием и риска от смъртност, което позволило да се отчетат ежедневните колебания в приема на протеин и да се представи по-точна картина на дългосрочните хранителни навици.

Главният изследовател Яни Папаниколау, президент на Nutritional Strategies, допълни, че когато се вземат предвид и наблюдателни данни, и клинични проучвания, „става ясно, че както животинските, така и растителните протеинови храни подпомагат здравето и дълголетието".

Изследването е финансирано от Националната асоциация на говедовъдите в САЩ (National Cattlemen's Beef Association), като учените уточняват, че организацията не е участвала в проектирането, събирането и анализа на данните или в публикуването на резултатите, съобщава БГНЕС.