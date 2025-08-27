ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Язовир "Батак" пълен само 30%, преди 25 г. е бил с...

Епидемия от холера е взела 68 жертви в лагер за судански бежанци в Чад

В лагер в Чад холерата е отнела живота на 68 судански бежанци от гражданската война. Снимка: Pixabay

Епидемия от холера е причинила смъртта на близо 70 души в лагер за судански бежанци в съседен Чад за един месец, предаде Франс прес, като се позова на Министерството на здравеопазването на страната. Това съобщи БТА.

От края на юли до вчера в лагера Дуги са били регистрирани 1016 случая на опасната заразна болест. Шестдесет и осем от тях са с фатален изход.

Близо половин милион суданци, избягали от гражданската война, която от април 2023 г. противопоставя редовната армия на паравоенните Сили за бърза подкрепа, са намерили убежище в източната част на Чад.

Судан, третата по площ държава в Африка, е най-сериозно засегнатата от холерата страна в света, с над 2400 смъртни случая, регистрирани през последната година в 17 от 18-те судански щата, според Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ), отбелязва АФП.

От началото на годината са били регистрирани епидемии от това инфекциозно заболяване в около 20 африкански държави, сред които Демократична република Конго и Нигерия. 

