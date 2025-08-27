Ново проучване: Консумацията на червено месо спомага за по-ниска смъртност от рак

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В противоречие на многобройни проучвания и широко разпространеното медицинско мнение, ново проучване предполага, че консумацията на червено месо всъщност може да спомогне за предпазване от смърт от рак.

Изследователи от Университета Макмастър в Канада анализираха данни от близо 16 000 възрастни на 19 и повече години, взети от Националното проучване за здраве и хранене (NHAMES III).

Те проучват колко животински и растителни протеини обикновено консумират хората и дали тези модели са свързани с по-висок или по-нисък риск от смърт от сърдечни заболявания, рак или други причини.

За разлика от други проучвания, те не са открили повишен риск от смърт, свързан с по-високия прием на животински протеини като червено месо (говеждо, свинско, агнешко), птиче месо (пилешко, пуешко), риба, морски дарове (скариди, раци), яйца и млечни продукти като мляко, кисело мляко и сирене, пише "Дейли мейл".

Данните показват, че хората, които консумират повече животински протеини, имат с 5% по-нисък риск от смърт от рак. В същото време диета, богата на растителни протеини, като боб, леща и нахут, не носи допълнителни ползи по отношение на намаляване на смъртните случаи от рак.

Изследователите заявиха, че техните заключения „противоречат на някои публикувани по-рано констатации, които свързват приема на животински протеини с повишен риск от смъртност".

Те също така не са намерили доказателства, че увеличаването на консумацията на растителни протеини може да помогне за удължаване на живота, като тези констатации „противоречат на предишни доклади".

Вместо да обвиняват храни като червено месо и сирене, че допринасят за смъртта, изследователите установиха, че заседналият начин на живот и тютюнопушенето представляват много по-голям риск за човешкото здраве.

Стюарт Филипс, професор и председател на Катедрата по кинезиология в Университета Макмастър, който ръководи изследването, заяви, че резултатите показват, че консумацията на животински протеини всъщност има „малко предимство".

Той обясни, че проучването е включвало всички животински протеини и не е правело разграничение между конкретния източник, който е допринесъл за предимството.

За да гарантират надеждни резултати, изследователите са използвали усъвършенствани статистически методи за оценка на дългосрочните ефекти от диетите с животински и растителни протеини. Дори и след като са предприели тези мерки, те са получили същите резултати.

В проучването си изследователите са разгледали само протеини – както животински, така и растителни – и не са проучвали ефектите от диета, състояща се от месо, в сравнение с растителна диета.

В съчетание с десетилетия на клинични проучвания, резултатите подкрепят включването на животински протеини като част от здравословния хранителен режим.

„Когато се вземат предвид както наблюдателни данни като тези, така и клинични проучвания, става ясно, че както животинските, така и растителните протеини спомагат за здравето и дълголетието", казва водещият изследовател Яни Папаниколау.

Филипс добави: „Има много объркване около протеините – колко да се ядат, какъв вид и какво означават за дългосрочното здраве.

„Това проучване внася яснота, което е важно за всеки, който се опитва да вземе информирани, основани на доказателства, решения за това, което яде".

Натискът за ограничаване на консумацията на червено месо започна през 70-те и 80-те години на миналия век, когато започнаха да се появяват доказателства, че наситените мазнини в червеното месо повишават нивата на LDL холестерола – „лошия" тип холестерол.

Отдавна е доказано, че високият холестерол води до натрупване на плака в артериите, което натоварва сърцето.

През последните години проучвания разгледаха специално преработените меса и рака на дебелото черво.

Доклад, публикуван миналата година в NPJ Precision Oncology, например, предполага, че преработените меса произвеждат метаболити, които според изследователите „хранят" раковите клетки и „отвличат" нормалните клетки, причинявайки им мутации и неконтролируем растеж.

Други скорошни проучвания предполагат, че консумацията на преработени меса повече от веднъж седмично е свързана с повишен риск от маркери за рак на дебелото черво, които показват наличието на рак в телесните течности като кръвта и урината.

Обикновеното червено месо не е преработено. Към преработеното месо са добавени консерванти, за да се запази свежестта му по-дълго или да се подобри вкусът му.

Червеното месо включва говеждо, свинско, агнешко и еленско месо. Преработеното месо, от друга страна, включва бекон, шунка, колбаси, хотдог и сушено говеждо месо.

Насоките на здравните организации препоръчват ограничаване на консумацията на червено месо до около три порции седмично или 350-500 г седмично и консумация на много малко преработено месо.

Междувременно, американските диетични насоки препоръчват консумацията на около 155 грама протеинови храни на ден, което включва червено месо, птиче месо, морски дарове и растителни протеини, като конкретните количества варират в зависимост от индивидуалните нужди.

Изследователите заявиха, че като цяло хората трябва да консумират 750 грама месо на седмица, но „по-малко" от това трябва да е червено месо.

Те също така насърчават хората да ядат повече пълнозърнести храни, като овесени ядки, елда и киноа, вместо рафинирани зърнени храни, като бяло брашно и бял ориз.

Те дават и други препоръки, като намаляване на консумацията на захарни напитки, натрий и преработени храни.

Съветите се основават на преглед на десетки проучвания, включително някои, които предполагат, че високата консумация на месо е свързана с диабет, рак и деменция.