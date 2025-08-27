Внезапното спиране на кофеина може да причини болезнени главоболия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лишаването от сутрешното кафе е главоболие – в буквалния смисъл на думата.

Въпреки че кофеинът често се използва за стартиране на деня или за енергиен тласък, внезапното му намаляване може да причини болезнени главоболия.

А за тези, които се опитват да се откажат напълно от кафето, болката може да бъде особено мъчителна, пише БГНЕС.

„Главоболието при отказ от кофеин може да бъде изненадващо силно", каза д-р Нолан Пиърсън, невролог и специалист по главоболие в Медицинския център Cedars-Sinai в Лос Анджелис, пред Live Science.

„То може да предизвика главоболие от типа на мигрена, така че може да бъде туптящо, пулсиращо", добави той.

Но защо отказът от кофеин е толкова мъчителен? Невролозите все още не са напълно сигурни, но имат няколко теории и някои съвети за това как да се лекуват тези неприятни главоболия.

Главоболието обикновено се появява в рамките на 24 часа без кофеин и обикновено изчезва в рамките на една седмица или когато кофеинът се консумира отново.

Защо главоболието при отказ от кофеин е толкова болезнено, остава донякъде неясно.

Тъй като кофеинът засяга много части от тялото, експертите не са успели да установят една единствена обща причина.

Но болката вероятно идва, отчасти, от разширените кръвоносни съдове.

Кофеинът свива кръвоносните съдове – което е част от причината, поради която веществото може, парадоксално, да се използва за облекчаване на някои видове главоболие.

Когато употребата на кофеин спре, тези кръвоносни съдове се подуват, което води до по-голям приток на кръв и следователно до болка.

Но д-р Брайън МакГини, невролог и специалист по главоболие в болницата Brigham and Women's Hospital в Бостън, каза, че това е само една от причините.

„Той има значение, но не е цялата история", каза той.

Друго обяснение за главоболието при отказ от кофеин е свързано с аденозиновите рецептори.

Той блокира аденозина, градивен елемент на РНК, да се свърже с рецептори, разпръснати из централната нервна система.

Това кара невроните да се активират по-бързо и кръвоносните съдове да се свиват, което от своя страна кара хората да се чувстват по-бдителни и будни.

Когато човек спре да консумира кофеин, внезапното натрупване на аденозин в тялото може да допринесе за главоболието.

Това е и причината кофеинът да се използва често за лечение на главоболие: като блокира аденозиновите рецептори, той предотвратява разширяването на кръвоносните съдове от самото начало.

Всъщност кофеинът може да направи по-ефективни болкоуспокояващите лекарства като ибупрофен и ацетаминофен.

Но, както отбеляза Пиърсън, голяма част от абстиненцията от кофеин все още не е обяснена.

„Ние със сигурност не знаем, но това са всички причини, поради които той може да причинява главоболие", каза той.

Абстиненцията от кофеин често се случва в болнична среда, когато пациентите трябва да се откажат от навика си да пият кафе, за да се подложат на медицинска процедура.

Някои проучвания показват също симптоми на абстиненция от кофеин при хора, които постят, като мюсюлманите по време на Рамазан.

„Когато животът ви бъде прекъснат неочаквано, например ако се озовете в спешното отделение или бъдете хоспитализирани, ще видите много случаи на абстиненция от кофеин", каза МакГини.

Кофеинът обикновено е безопасен, ако се консумира с умереност.

Но когато някой иска да намали или преустанови приема на кофеин, експертите са единодушни, че най-добрата стратегия е да се намалява постепенно.

Пийте малко по-малко всеки ден или заместете кофеина с алтернативи с по-ниско съдържание, като чай, за да улесните прехода.

„Ако някой употребява кофеин хронично и иска да го намали, бих го направил постепенно", каза Пиърсън.

„Така че не по-бързо от около 25 до 50 милиграма кофеин на ден – това е от четвърт до половин чаша кафе", добави той.

Ако главоболието продължава повече от седмица, Пиърсън препоръча да се потърси медицинска помощ, тъй като този период предполага, че главоболието може да е предизвикано от нещо друго, а не от отказ от кофеин.