Любомир Киров: Всеки пациент трябва да плаща потребителска такса за преглед

Доц. Любомир Киров Кадър: БНТ

Всеки пациент трябва да плаща потребителска такса за преглед, а размерът ѝ трябва да е по-голям. За това настояват лекари.

"Мисля, че преди да стигнем до красноселския пазарлък, по-добре да обясним какво е това и защо го има и защо толкова години от 2011 г. досега, аз тогава бях млад и хубав мъж, а сега съм някакъв чичко, но таксата остана млада - тя не порасна", обясни пред БНТ доц. Любомир Киров, председател на Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България. Той поясни, че минималната работна заплата е пораснала четири пъти оттогава досега.

"Функцията на потребителската такса е да ограничи свръхпотребление т.е. да няма повече от необходимото хора пред всякакви кабинети. Другата е съфинансираща т.е. добавя нещо към приходите, които се получават".

Ние сме много социална държава, заяви Киров и допълни, че децата до 18-годишна възраст са освободени, както и пенсионерите и хората с хронични заболявания т.е. "всички те ползват услугите без да имат никакъв принос". Тази такса "е единственото нещо, което работещите трябва да отделят от себе си".

"Не трябва да има освободени от такса. Всеки трябва да я плати. А ако някой е решил, че този човек трябва да бъде освободен от тази тегоба - да му покрие разхода. Най-добре срещу касовия бон, отива и му плащат 2,90".

Той беше категоричен, че всички трябва да плащат, а тези, които не - за тях да плаща този, който ги е освободил от този ангажимент.

