КМГ: За първи път в историята китайски учени трансплантираха в човешко тяло бял дроб от генетично модифицирано прасе

За първи път в историята китайски учени са трансплантирали успешно в човешко тяло бял дроб от генетично модифицирано прасе, съобщава списание Nature.

Реципиентът, 39-годишен мъж, който е бил в мозъчна смърт, е получил бял дроб, претърпял шест генетични модификации, за да се подобри съвместимостта му с човешкия организъм. Органът е останал жизнеспособен и функциониращ в продължение на девет дни в тялото на мъжа без признаци на хиперостро отхвърляне или инфекция.

Според авторът на статията в Nature, с нарастващото глобално търсене на трансплантации на органи, ксенотрансплантацията се счита за обещаващо решение на недостига на донори. В този контекст постижението на китайските учени бележи жизненоважна стъпка напред в междувидовото трансплантиране на бели дробове.

„Това проучване бележи важен етап в транслационната медицина", посочва в интервю за агенция „Синхуа" и Беатрис Домингес-Хил, генерален директор на Световната организация по трансплантация. Тя подчерта значението на пробива, отбелязвайки, че белите дробове са особено трудни за трансплантация поради деликатния им физиологичен баланс. Те получават много висок кръвен поток и са постоянно изложени на околния въздух, което ги прави много уязвими.

„Белите дробове са най-трудният орган за трансплантация", казва Мохамед Мохиудин, хирург и изследовател в Медицинския факултет на Мерилендския университет в Балтимор, който през 2022 г. ръководи първата трансплантация на свинско сърце. „Аплодирам усилията. Това е първа стъпка към ксенотрансплантация на бели дробове", е цитиран той от Nature.

Най-малко половин дузина души в Китай и Съединените щати досега са получили геномно редактирани свински органи, включително сърца, бъбреци, черен дроб и тимус.