Ставните болки са проблем, с който много хора се сблъскват в даден момент. Често те се засилват с напредване на възрастта, но не е изключено да започнат и в по-ранен етап от живота. Обикновено хора, подложени на тежък физически труд или дълго стоене на крак на работното място започват да се оплакват от този проблем.

Основната причина е, че с годините тялото ни започва да изнемощява, а ставните хрущяли да се износват. Един от най-лесните начини да го направим е като се обърнем към силата на природата с помощта на естествените хранителни добавки. С тях имаме възможност да подсигурим едно по-добро общо състояние на тялото си.

Българската компания “Мегасмарт”, специализирана в производството на хранителни добавки на билкова основа предлага своето решение за проблема с болката в ставите. Тинктурата АРТРОКСИН е съставена само от една билка - най-силната срещу ставни болки - Босвелия, позната още като Индийски тамян.

Основните биоактивни съставки, на които се дължи благотворният ефект на Босвелия, са алфа- и бета-босвелиевата киселини, и полизахаридите. Те „откриват” локализацията на възпалението, подобряват кръвоснабдяването в засегнатите области, стимулират хрущялната тъкан и ускоряват възстановяването на кръвоносните съдове, увредени от възпалението. Тези активни съставки заздравяват съединителната тъкан и заедно с това, подобряват подвижността.

Босвелиевата киселина потиска синтеза на хормоните, предизвикващи възпаление и болки. Както босвелиевата киселина, така и останалите активни съставки в растението, имат силно аналгетично действие. Алантоинът в състава на Босвелията, спомага за образуването на нови и здрави клетки в засегнатите тъкани.

Чистият екстракт, който се съдържа в АРТРОКСИН, е абсолютно натурален продукт, който действа безотказно срещу всевъзможни проблеми със ставите и костите. Според някои фитотерапевти мускулните и ставни болки, следствие на артрит, остеоартрит и други ставни заболявания, нямат шанс срещу Босвелия.

Тинктурата АРТРОКСИН се приема по 60 капки, 2 пъти дневно в 50 мл. вода. Една опаковка е достатъчна за 25-30 дневна терапия. Препоръчителният курс на приложение е 3 месеца.

