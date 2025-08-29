Миниатюрни мозъчни импланти ще лекуват депресия, деменция и хронична болка

Партньорство между здравния сектор, науката и бизнеса в Кеймбридж получи милиони паунди, за да ускори развитието на радикално нови технологии за здравето

Желязната лейди Маргарет Тачър, Джак Никълсън, Тери Пратчет, Брус Уилис и Робин Уилямс са само част от световноизвестните съвременници, преживели тежката съдба да бъдат покосени от болести, засягащи мозъка и психичното здраве. Деменция, паркинсон, депресия – това са състояния, които променят живота из основи, рушат личността отвътре и оставят близките в безсилие и шок.

Според данни на Еврокомисията всеки трети човек ще се сблъска с някакво заболяване на мозъка в хода на живота си. В Европа днес 179 млн. души живеят с подобни диагнози – мащаб, който превръща психичното и неврологичното здраве в едно от най-големите предизвикателства на съвременната медицина.

На този фон науката в Кеймбридж дава надежда: миниатюрни електронни импланти, които могат да променят начина, по който функционират нервните клетки, се стремят да отворят врата към терапии за състояния, смятани досега за нелечими.

Подобни импланти вече са променили живота на стотици хиляди във Великобритания – от пейсмейкъри, които контролират сърдечни заболявания, до кохлеарни импланти, подобряващи слуха.

Сега партньорство между здравния сектор, науката и бизнеса в Кеймбридж получи милиони паунди, за да ускори развитието на радикално нови технологии, които могат да направят същото и за здравето на мозъка.

В инженерна лаборатория на Кеймбридж екипът на проф. Джордж Малиарас разработва мозъчни импланти за лечение на неврологични и психични заболявания, които ще засегнат четирима от всеки петима души.

“Мозъчните импланти могат да ни дадат нов метод за лечение на заболявания, които в момента са или нелечими, или се управляват неефективно с лекарства - обяснява проф. Малиарас. - Списъкът непрекъснато се разширява – говорим за увреждания на мозъка и гръбначния мозък, паркинсон, деменция, депресия, обсесивно-компулсивно разстройство, а също изглежда обещаващо и за ревматоиден артрит и диабет тип 1.Това е скромен проект, но и изключително мотивиращ.”

Имплантите работят, като изпращат малки електрически импулси, които променят начина, по който функционират нашите неврони. Невроните са нервни клетки, които предават съобщения между тялото и мозъка чрез електрически сигнали. Те влияят върху начина, по който ходим, говорим, ядем и дишаме. Като се промени тяхната работа, е възможно да се премахне болката или да се стимулират повторно части от мозъка, засегнати от болест или травма.

“Вече знаем, че можем да използваме електрически импулси, за да намалим треперенето при пациенти с паркинсон - казва проф. Малиарас, - но искаме да съберем екипи от инженери, лекари и представители на индустрията, за да изведем тази технология на съвсем ново ниво.”

Размерът на устройството е едно от няколкото предизвикателства пред екипа. “Електродите, които излизат от импланта, трябва да са не по-големи от един неврон. Това е 5 пъти по-тънко от диаметъра на човешки косъм - казва проф. Малиарас. - Но ако устройството е прекалено малко, може да има трудности да комуникира с тялото, а за хирурзите е по-сложно да работят с него, така че ще се търси баланс.”

Иноваторите също трябва да гарантират, че имплантът може да бъде произвеждан масово, да е икономически изгоден и да излага пациента на възможно най-малко странични ефекти.

Устройствата не са новост за инженерите. Д-р Чаокун Донг разработва имплант, който може да се увие около крехки нерви, без да ги уврежда. В стъклен куб д-р Донг работи върху малка лентовидна структура, потопена в течност. Тя е направена от полимер, покрит със злато. Когато през нея премине електричество, тя се навива спонтанно в спирала. Тези устройства ще могат да следят импулсите, преминаващи през нерв по време на сложна операция, но и да го стимулират.

Електричеството се използва за лечение от много години – електроконвулсивната терапия (ЕКТ) при тежка депресия и биполярно разстройство започва преди десетилетия. Но проф. Малиарас смята, че макар имплантите да са инвазивна процедура, те биха могли да предложат предимства пред еднократните терапии.

“Имплантите могат постоянно да наблюдават мозъка, за да откриват анормална активност и след това да я коригират по-нежно, когато е необходимо”, казва той.

Партньорството в Кеймбридж получава финансиране за три години от ARIA – държавна научна агенция. Професор Малиарас казва, че е уверен, че през това време те ще са напреднали много към създаването на реални нови терапии.

С кои болести ще се борят имплантите

Деменция - здравословно състояние, засягащо паметта, мисленето и социалните способности. Терминът обхваща широк спектър от медицински състояния, включително болест на Алцхаймер.

Болестта на Паркинсон - основните му характеристики са прогресивна загуба на мускулен контрол, водеща до треперене на главата и крайниците в покой, забавеност, скованост и нарушен баланс.

Депресията е сериозно заболяване, свързано със симптоми като меланхолия, невъзможност за изпитване на удоволствие, липса на енергия, затруднена концентрация и мисли за самоубийство.

Биполярното афективно разстройство е психично заболяване, което се характеризира най-вече с промяна в настроенията. Епизоди на депресия и меланхолия са последвани от периоди на еуфория. Тези епизоди са циклични и между тях може да има периоди без никакви признаци на заболяването.

Обсесивно-компулсивното разстройство е психично състояние, характеризиращо се с постоянни, нежелани и натрапчиви мисли, образи или пориви (обсесии), които водят до повтарящи се поведения или умствени действия (компулсии). Тези компулсии често се извършват в опит да се облекчи дистресът, причинен от маниите, или да се предотврати събитие или ситуация, от които се страхуваме.