Откриха връзката между мазнините в тялото и рака на гърдата - дават му сила да расте

Пробивът е валиден за всяко образувание, което ползва липиди, за да нараства, твърдят учените

Учени от Калифорнийския университет в Сан Франциско са хванали ракови клетки в процес, който прилича на нерегламентирано зареждане с енергия от мастните клетки в съседство. Изглежда, че тази странна неразкрита досега кражба има решаващо значение за растежа на смъртоносния рак на гърдата.

Екипът стигнал до залавяне на “местопрестъплението”, след като забелязал, че докато расте агресивната форма на рак на млечната жлеза, наречена тройно негативен, мастните клетки около нея сякаш се свиват. Ракът е наречен така поради отрицателен тест за естроген, прогестерон и HER2 рецептори. Онколозите установили, че клетките на лошия тумор изграждат нещо като молекулярни тунели в близките мастни клетки и ги атакуват оттам. През проходите те успяват да накарат мастните клетки да освобождават запаси от енергия, които да захранват техните собствени клетъчни структури. Блокирането на този процес обаче спира растежа на тумора.

Проучването се появява в авторитетното научно сп. Nature и веднага приковава вниманието на онкологичната общност. Изследването предлага убедителна аргументация за дълго търсеното обяснение защо наднорменото тегло и особено затлъстяването са сред факторите за агресивно напредващ карцином на гърдата.

Раковите заболявания процъфтяват, като използват енергийни източници в тялото, и ние установихме как това работи при тройно негативен рак на гърдата, каза д-р Андрей Гога, професор по клетъчна и тъканна биология и съпредседател на онкологична програма с фокус върху рака на млечната жлеза.

Екипът прави откритието си, като анализира мастни и туморни клетки от пациенти с рак на гърдата, както и лабораторни модели на рак на гърдата.

Тройно негативният карцином на гърдата използва по коварен начин окислението на мастни киселини като ключова част от метаболизма си. При сравнение с аналогични клетки от жени без рак учените установяват при болните повишена генна изява, свързана с липолизата (изсмукването на мазнини) между туморите на гърдата и околните тъкани. Резултатите показват, че за достатъчно дълъг период от време раковите клетки изчерпват съдържанието на складираните липиди в мастната тъкан.

Разбирането на механизма е златна възможност за разработването на ефективни стратегии за лечение на най-агресивните форми на рак на гърдата. Резултатите от новото изследване могат да се отнасат към всеки рак, който използва мазнини като източник на енергия.

Въпреки че никой все още не тестват лекарства за блокиране на пътищата на рака на гърдата към мастните клетки, от които да черпи сила, в момента се провеждат клинични изпитвания с лекарства за рак на мозъка, насочени към блокиране на сходен механизъм на разрастване.

Къде е гърдата - къде мозъкът?! Каква е връзката и става ли дума за универсална хитрост на рака да расте чрез информационен или метаболитен обир от съседни клетки? Мозъкът няма мастни клетки, но съдържа значително количество мазнини. Те са предимно под формата на липиди в клетките и миелиновите обвивки. Мозъчните неврони също така могат да съхраняват и използват мазнини от липидни капчици особено когато са активни. Образно наричани тунели или пролуки, процепи, междуклетъчните мембранни канали улесняват директния обмен на малки молекули, липиди и метаболити между съседни клетки. Въпреки особеностите на отделните локации в тялото алгоритмите за свързване чрез процепните връзки имат голямо сходство според учените. Експерименталните терапии за глиобластом - агресивния рак на мозъка, целят да повишат ефективността на химиотерапията, като блокират комуникацията между раковите клетки, правейки ги по-уязвими към лекарства.