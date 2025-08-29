Доказаха: скорошна настинка пази 1 месец от ковид

Може би това е тайната децата да боледуват по-рядко от коронавируса

Един от най-големите парадокси на пандемията беше това, че децата, които дори “по учебник” прекарват безброй вирусни инфекции на дихателните пътища, обикновено преминаваха през COVID-19 със сравнително леки или почти никакви симптоми. За разлика от тях, възрастните, чиито имунни системи са имали по-дълъг сблъсък с най-различни патогени, често страдаха от тежки усложнения.

През последните години научната общност започна да разбулва тази загадка. Все повече изследвания сочат, че едно често срещано заболяване – обикновената настинка – може да е играло роля на своеобразен имунен щит срещу короната.

Според статия, публикувана в Journal of Infectious Diseases, скорошно боледуване от риновирус (основния причинител на обикновената настинка) е свързано със значително по-нисък риск от заразяване със SARS-CoV-2 - вируса, който причинава пандемичната инфекция. Проучването, базирано на данни от изследване, установява, че хора, които са имали настинка през последните 30 дни преди потенциален контакт с COVID-19, са били с 48% по-малък риск да се заразят. Според изследователите от National Jewish Health едно от ключовите обяснения за феномена е, че настинката активира мощен имунен отговор в дихателните пътища, който създава враждебна среда за репликацията на COVID вируса.

Централна роля в този защитен механизъм играят T-клетките. Това са специални имунни клетки, които са способни да разпознават и да се борят с вируси. Нещо като стражи съгледвачи с готовност за отблъскване на нападателите. Макар че обикновената настинка и COVID-19 се причиняват от различни вируси, те са част от едно и също субсемейство. Изследвания, проведени от учени в Imperial College London и публикувани в Nature Communications, предоставят убедителни доказателства за това. Те установяват, че хора с по-високи нива на T-клетки, създадени след прекарани обикновени настинки, са били по-малко склонни да се заразят със SARS-CoV-2. Изводите им се препотвърждават след това и в други научни проекти.

Обяснението е, че определени T-клетки, които са запомнили срещата си с коронавирусите, причиняващи настинка, разпознават сходни протеинови структури в пандемичния вирус. В резултат на паметовия рефлекс имунната система реагира по-бързо и по-ефективно, като осигурява ранно предимство в борбата с новото заболяване.

“Нашите открития показват, че имунният тласък от скорошна настинка може да даде на тялото ранно предимство в борбата със SARS-CoV-2, преди той да успее да се закрепи”, казва д-р Макс Сийболд, старши автор на едно от изследванията с идентични изводи, цитиран от ScienceDaily.

Изследване на Йейлския университет също подкрепя твърденията за защитната роля на настинката. Експериментите, проведени с лабораторно отгледани човешки дихателни тъкани, показват, че наличието на риновирус напълно спира репликацията на SARS-CoV-2. Според учените риновирусът задейства производството на интерферони, които са ключови молекули за имунния отговор и могат да спрат размножаването на COVID вируса в ранните етапи на инфекцията.