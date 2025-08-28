Възрастта и малкото движение увеличават риска от аритмия на сърцето

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ново проучване показа, че възрастта и ниските нива на физическа активност са рискови фактори за висока честота на аритмии.

Изследването е проведено сред здрави участници на възраст между 40 и 60 години, които нямат никакви симптоми за сърдечни проблеми.

Резултатите от проучването са представени на Конгреса на Европейското кардиологично дружество 2025 в Мадрид, Испания, и разкриват тревожни тенденции относно сърдечното здраве дори при привидно здрави хора, съобщава News Medical.

Изследователите установяват, че специфични сърдечни нарушения, известни като атриални аритмии, са тясно свързани с по-голямата възраст и нивата на физическа подготовка. Участниците с по-ниски нива на физическа подготовка имт значително по-висок риск от чести и атриални аритмии. Възрастта също се оказа рисков фактор за вентрикуларни аритмии, информира сайтът svetatnazdraveto.bg.

„Тези резултати са напомняне, че сърцето често шепне, преди да извика. Фини признаци, като често сърцебиене и различни видове аритмии, ни дават ранно предупреждение за бъдещ риск, преди да се появят симптоми.", обяснява Д-р Амит Мозес от Медицинския център „Хаим Шеба" в Израел, ръководител на изследването.

Особено впечатляваща е силната връзка между по-ниските нива на аеробна издръжливост и по-високия риск от чести атриални аритмии. Това представлява допълнително доказателство, че поддържането на добра физическа форма трябва да бъде приоритет за всеки, за да подобри здравето на сърцето си.

Статистически данни и рискове за сърдечното здраве

Анализът разкриват, че:

32% от участниците имат суправентрикуларна тахикардия.

4% имат атриално мъждене.

6% имат неустойчива вентрикуларна тахикардия

Изследователите установяват, че шансът за аритмия се увеличава с 9% годишно за атриални аритмии и с 4% годишно за вентрикуларни аритмии. Анализът показа рязко увеличение на честотата на аритмии, започвайки от възрастовата група 50-54 години.

Препоръки за превенция на сърдечни заболявания

Резултатите подкрепят необходимостта от скрининг за аритмии при възрастни хора, започвайки около 50-годишна възраст, за да се позволи навременна намеса и подобрени дългосрочни резултати.

„Упражненията трябва да бъдат съобразени с възрастта и възможностите на всеки човек и могат да включват прости дейности като ходене, бягане, колоездене или други аеробни активности, извършвани постоянно", обяснява Д-р Мозес

В изследването участват 1,151 човека, без здравословни проблеми на възраст между 40 и 65 години и без сърдечни симптоми или структурни сърдечни заболявания. Средната възраст на участниците е 52 години, като 88% са мъже и 12% жени.