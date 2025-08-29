Ежедневната консумация на фъстъци може да бъде опасна за хора с рак

Фъстъците са една от най-обичаните леки закуски в света. Те са хрупкави, вкусни и често се считат за здравословен избор.

Но ново проучване от Университета в Ливърпул показва, че хората с рак може да трябва да бъдат по-внимателни при консумацията на фъстъци.

Причината е протеин, който се съдържа във фъстъците, наречен фъстъчено аглутинин или PNA. Когато ядете фъстъци, този протеин може да попадне в кръвния ви поток. Изследователите са открили, че PNA кара тялото да отделя определени химикали, наречени цитокини. Тези цитокини, включително IL-6 и MCP-1, могат да създадат проблем за хората с рак.

Тези специфични цитокини правят лигавицата на кръвоносните съдове по-привлекателна за раковите клетки. Това улеснява разпространението на рака в други части на тялото, което пациентите и лекарите се опитват да предотвратят. С други думи, яденето на фъстъци може да улесни разпространението на раковите клетки в кръвния поток.

Това не е първият път, когато тези изследователи изучават PNA. В по-ранно проучване те открили, че PNA се държи като велкро. Той се залепва за определени захарни вериги, които се срещат предимно в раковите и предраковите клетки. Тази лепкавост помага на раковите клетки да се слепват и да оцеляват в кръвта, което улеснява разпространението на рака.

Така че, трябва ли да спрете напълно да ядете фъстъци? Не непременно. Учените не твърдят, че фъстъците са вредни за всички. За здравите хора фъстъците все още могат да бъдат добра лека закуска. Но ако имате рак или се възстановявате от него, може да е разумно да намалите консумацията на фъстъци. Това е нещо, за което е добре да се консултирате с лекар.

Изследователите, водени от Лу-Ганг Ю, твърдят, че трябва да направят повече проучвания, за да разберат колко сериозен е рискът. Все още не знаем точно колко яденето на фъстъци може да увеличи риска от разпространение на рака. Все пак, това първоначално откритие е нещо, на което си заслужава да се обърне внимание, особено за пациентите с рак.

Проучването е публикувано в списание Carcinogenesis. То е част от продължаваща работа за по-добро разбиране на това как храните и хранителните вещества влияят върху рака, съобщава БГНЕС.