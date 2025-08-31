Бърза храна – бавно здраве: микровълновата допринася да пълнеем лесно и не, не е това, което мислите

В корена на ефекта е фактът, че тялото придобива повече калории от топлото ястие, отколкото от същото количество и вид студена храна. А живеем в дефицит на време и моменталната фурна ни улеснява да загряваме всичко

Докато повечето от нас свързват пълнеенето с очевидни фактори като преяждане, нездравословна храна и липса на желание да направиш и една “излишна” крачка, все повече научни изследвания насочват вниманието си към по-фини, незабележими влияния. Едно от тях е свързано с начина, по който храната се приготвя и консумира.

И тук неочаквано за голямата част от хората в светлината на прожекторите влиза микровълновата печка.

Всяка съвременна кухня е дом на такъв уред. Микровълновата отдавна е синоним на удобство и пестене на време, като ни позволява да затоплим вечеря за минути или да размразим продукти в последния момент. Обаче се оказва с дял в телесното тегло на собствениците си. Не, не е това, което вероятно си мислите. В облог за причината ще загубят всички, които намесят радиация или загуба на хранителни вещества. Тези подозрения се подхранват от неразбиране на технологията и свързаните с това митове.

Микровълните са нейонизиращо лъчение, така че не носят същите рискове като рентгеновите лъчи или други видове йонизиращо въздействие. Реално готвенето в бързата фурна не намалява хранителната стойност на продуктите повече от конвенционалните методи. Обратно - храните, приготвени в микровълновата фурна, могат да запазят повече от своите витамини, минерали и други важни вещества, защото технологията предполага по-кратко готвене и е ефективна без добавяне на вода.

Основният принос на микровълновата печка за потенциалното наддаване на тегло се крие в нейната най-силна страна: скоростта. Микровълните действат, като раздвижват водните молекули в храната, генерирайки топлина и приготвяйки я бързо и равномерно. Няколко проучвания на различни екипи стигат до извода, че значителната бързина може да има неочаквани последици. Макар да не е пряк причинител на наднормено тегло, ролята на микровълновата печка се разглежда като съвкупност от фактори, които в съвременния свят допринасят за една по-нездравословна среда. Тя подтиква към бързо хранене, насърчава консумацията на готови нездравословни храни и създава модел за хранене, който гори по-малко калории. Поотделно и сами по себе си тези фактори не са решаващи, но при натрупване създават порочен кръг, в който удобството надделява над мисълта за здравето и телесното тегло.

Едно от най-цитираните и конкретни проучвания за възможната роля на широкото използване на микровълнови печки в епидемията от затлъстяването е публикувано от Сатоши Каназава и Мари Терез фон Бутлар най-напред в списание Clinical Psychological Science.

Изследването използва индивидуални данни от голямо кохортно проучване във Великобринаия. Анализът показва, че притежаването на микровълнова печка е свързано с близо единица увеличение на индекса на телесна маса и на теглото с 2,1 кг. Това показали измерванията, след като било елиминирано влиянието на други фактори като хранителни навици, физическа активност, генетична предразположеност, които биха могли да изкривят резултатите. Още по-конкретно, редовното използване на микровълновата увеличава повече от 2 пъти риска да бъдеш с наднормено тегло. Разбира се, не буквално и автоматично. Но това е единственият кухненски уред, който показва такава силна корелация. Макар връзката да е по-обиколна. Учените дават няколко възможни обяснения. Една от хипотезите е свързана с термодинамиката на храната. Всички топлокръвни организми изразходват повече енергия, за да смелят студена храна, тъй като тялото трябва да я затопли до телесна температура. Според проучванията хората са по-склонни да хапнат едно ядене студено, вместо да го топлят, ако това отнема много време. И обратно - ако става бързо, избират стоплената порция. Във все по-забързания ни свят пък повечето пъти и ядем като на състезание.

Логично изядената още докато е топла храна, загрята в микровълнова, се усвоява по-лесно. Резултатът е, че тялото придобива повече калории от топлото ястие, отколкото от същото количество студена храна.

Според друго проучване от 1960 до 2015 г. нивата на наднормено тегло и в САЩ са били много силно свързани с дела на домакинствата с микровълнови фурни. Според авторите това не е така, защото и двете са били последици от нарастващо богатство. След отчитане на средния доход на домакинствата процентът на семействата с микровълнови печки остава силно свързан с процентите на хора с наднормено тегло и затлъстяване, докато парите в семейния портфейл не променяли тренда.

Новите данни от Обединеното кралство и исторически статистики от Щатите подчертават възможната роля на широкото използване на микровълнови печки в епидемията от затлъстяване.

Допълнителни улики дава проучване върху различни отделни изследвания, намерило място в сп. Appetite. То дава доказателства, че бързото готвене или загряване на храната в повечето случаи е последвано от бързото ѝ изяждане. Бързото хранене от своя страна е свързано с по-голям калориен прием, тъй като хормоните на ситост нямат време да изпратят сигнал до мозъка.

От друга страна, се установява свързаност с ултрапреработени храни. Микровълновите печки се използват най-често за загряване на готови и полуготови пакетирани храни. Повечето от тях са известни с високото си съдържание на калории, захар, сол и нездравословни мазнини, което е доказан фактор за напълняване.

Всъщност микровълновите са удобство и незаменим уред в съвременното домакинство. Твърдението, че спомагат да сме по-пълни, е подкрепено от конкретни данни, но е честно да се отбележи, че връзката е корелативна, а не причинно-следствена. Бързата фурна в кухнята ни не е директната причина за напълняване, а по-скоро то е свързано с навици и условия при нейнот оползване, които благоприятстват натрупването на тегло.