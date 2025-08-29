4 евро такса за посещение вместо 2,90 лв. искат лекари (Обзор)

Настояват за обвързване с минималната заплата, което ще я направи 6 евро, медици обаче са готови на "компромис"

Потребителските такси за посещение при лекар да бъдат увеличени. А сумата да скочи от 2,90 лв., колкото е сега, на 4 и дори 6 евро.

Това са част от идеите, които се обсъждат в Българския лекарски съюз, стана ясно от изказвания на негови представители по медиите в последните дни.

Концепцията на съсловната организация предвижда връщане на правилото, че пациентите заплащат 1% от минималната работна заплата. В момента тя е 1077 лева, а от 1 януари ще стане 1213 лв. Ако искането на БЛС мине в този си вид преди Нова година, пациентите ще трябва да плащат по 11 лв., а ако е след това - по 6 евро.

Исканата сума е тройно по-висока от сегашната, затова финалната сметка може да бъде променена. Но в БЛС са категорични, че методиката трябва да е ясно разписана, а не да се разчита на спорадични нормативни разпоредби.

С въвеждането ѝ потребителската такса поначало бе обвързана с минималната заплата, но от години се фиксира през постановления на правителството и е почти без никаква промяна. В чл. 37 от Закона за здравното осигуряване пише, че пациентът трябва да плати “за всяко посещение при лекаря или при лекаря по дентална медицина, както и за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно (...) суми, определени с постановление на Министерския съвет”.

В момента за преглед при личен лекар или зъболекар се плаща по 2,90 лв., а пенсионерите дават по левче. През юли 2022 г. например сумата бе 2,70 лв.

“Потребителската такса не трябва да е твърда сума, записана в нормативен документ, а да бъде 1% от минималната работна заплата. В момента тя е унизителна за лекарите и не изпълнява предназначението си”, коментира преди дни председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов пред Нова тв. Той обясни, че корекцията може да стане както през Закона за здравното осигуряване, така и с министерско постановление, както беше намалена потребителската такса в болниците.

Според шефа на БЛС таксата е обезценена, губейки “всякакъв смисъл”. Той разкритикува политици, които са я замразили до времето, в което минималната работна заплата беше 290 лв. “Ще бъде още по-унизително за лекарите с въвеждането на еврото като валута, когато ще трябва да връщаме ресто в евроцентове като в “Плод и зеленчук”, обясни Брънзалов.

“Българският лекарски съюз обсъжда 4 евро потребителска такса за посещение при лекар за работещи и 2 евро за пенсионери, като от пенсионерската такса 1 евро ще поеме държавата”, обяви пред БНР д-р Емил Миленков, който е председател на областната структура на Сдружението на общопрактикуващите лекари във Враца. Той обясни, че сега 1% от минималната заплата излиза по 11 лева, което според доста от лекарите е висока такса за голяма част от населението. Затова я има и идеята таксата да стане 4 евро.

Размерът на потребителската такса не бива да бъде в ущърб на пациентите, но трябва и да подпомага финансово практиките на семейните лекари, които намаляват драстично, смята д-р Миленков. Според него джипитата, които лекуват повече деца, имат повече финансови затруднения - непълнолетните не плащат за посещение. Ако и държавата заплаща в пълния размер здравните осигуровки на държавните служители, това са резерви, които могат да се използват, смята той. В момента потребителската такса за пенсионерите е левче.

Не искаме някои от освободени групи от таксата при лекар да започнат да я плащат. Но тяхната такса да бъде поета от институциите, които са ги освободили от потребителската такса - НОИ или някое министерство. Има и хора, които са социално слаби, които в момента не плащат такса при личен лекар, коментира пък д-р Георги Миндов, председател на Дружеството на софийските общопрактикуващи лекари, пред bTV.

При посещение при личен лекар обаче и други видове услуги, освен първичния преглед, също са платени. От няколко години в този списък са и медицинските бележки за училище, въпреки че през годините е имало коментари на министри, че тази бележка е резултат от преглед и следователно трябва да е безплатна. За издаване на болничен обаче не се плаща. Пари се вземат и за изготвяне и обработка на документи. Платено е и взимането на биологичен материал.