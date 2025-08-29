ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Що е то функционална неграмотност?

Учени откриха ключов протеин за натрупването на мазнини в клетките

Учен. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

Учени от Австралия откриха ключов протеин, който играе централна роля в начина, по който клетките управляват и натрупват мазнини. Това сочи проучване, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences в САЩ, и цитирано от „Синхуа" и БТА.

Изследването определя основен протеин, наречен CHP1, който регулира този процес и може да се окаже полезен при състояния, свързани с абнормално натрупване на мазнини, посочват от Австралийския университет на Нов Южен Уелс (UNSW).

„Разбирането на този процес е важна стъпка към разработването на нови стратегии за справяне с редица метаболитни заболявания като затлъстяване и диабет", казва водещият автор на проучването Гуан Ян от UNSW.

Мазнините, или липидите, се съхраняват в клетките в малки структури, наречени липидни капчици, които са ключови за енергийното съхранение и други клетъчни функции.

Според проучването премахването на CHP1 води до значително намаляване на размера на липидните капчици, което показва, че CHP1 е основният регулатор на метаболизма на мазнините в клетката.

Изследователите открили, че CHP1 директно влияе върху ключови ензими, отговорни за синтеза на мастните молекули, и ги насочва към повърхността на липидните капчици, където са най-необходими.

